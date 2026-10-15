Hood Agency devine GALEUS Agency și marchează o nouă etapă de expansiune strategică

Tranziția reflectă maturizarea agenției, trecerea la un model integrat de creștere de business 360° și pregătirea brandurilor din România pentru scalare regională și europeană.

10.10.2026 este data în care dupǎ ani în care s-a afirmat pe piața din România ca un partener agil de performance marketing și strategie digitală, Hood Agency anunță finalizarea unui proces complex de rebranding și reorientare strategică. Agenția de marketing online adoptă oficial un nou nume, GALEUS Agency, alături de o nouă identitate vizuală, o filosofie de lucru extinsă, un nou website și o viziune ancorată în scalarea integrată a afacerilor pe piețele naționale și internaționale.

Tranziția de la Hood Agency la GALEUS Agency nu este un simplu exercițiu de cosmetizare vizuală sau o schimbare de logo. Aceasta reprezintă răspunsul natural la maturizarea agenției și la evoluția rapidă a ecosistemului digital, unde campaniile izolate de marketing nu mai sunt suficiente pentru a asigura o creștere sustenabilă pe termen lung. Iar în același timp, extinderea echipei, a portofoliului era greu de cuprins sub vechiul nume, fiind necesară această schimbare.

Evoluția de la o agenție boutique de cartier, la o agenție de marketing online internațională

Lansată inițial ca un proiect orientat spre agilitate și rezultate măsurabile de vânzări, agenția de marketing Hood Agency a fost construită pe premisa că marketingul trebuie să genereze ROI afacerilor, nu doar metrici care să arate bine într-un raport, precum afișările sau aprecierile pe rețelele sociale. Denumirea inițială - ”Hood” - a reflectat perfect spiritul de comunitate, abordarea directă și dorința de a fi alături de companiile aflate în faze critice de dezvoltare, reușind să ajutăm antreprenorii români să își dezvolte afacerile și să fie competitivi într-o piață tot mai aglomerată cu companii internaționale și bugete mult prea mari pentru afacerile locale.

În ultimii ani, portofoliul agenției s-a extins substanțial, atrăgând branduri mature din e-commerce, B2B și servicii, cu nevoi complexe de expansiune. Această evoluție a impus depășirea cadrului inițial și construirea unei identități noi, capabile să exprime autoritate, viziunea fondatorului Gabriel ȘERBAN și parteneriatul strategic pe care acesta îl propune antreprenorilor care își doresc ca afacerile acestora să ajungă să genereze profit și nu doar stres.

Noul nume, GALEUS, evocă forță, autoritate, orientare spre performanță și capacitatea de a ghida companiile prin mediul de business extrem de competitiv. Brandul reprezintă o ancoră stabilă și un partener de cursă lungă pentru companiile care doresc să își transforme ecosistemul digital într-un motor predictibil de venituri și ușor de controlat. Oferind o gamă completă de servicii de marketing online, reușim să absorbim atât stresul provocat de marketing antreprenorilor și a echipelor de marketing interne cărora le este greu să țină pasul cu toate aceste schimbări în industria de marketing.

Noua folosofie/motto - Marketing made to inspire. Strategy built for growth.

Odată cu lansarea GALEUS Agency, compania introduce un nou model de lucru, trecând de la rolul de furnizor tradițional de servicii de marketing online la cel de partener strategic în creșterea afacerilor. Fondată pe convingerea că marketingul eficient nu mai poate funcționa în silozuri separate, GALEUS unifică datele de business, tehnologia e-commerce, strategiile de achiziție de clienți și optimizarea ratei de conversie într-o metodologie unitară.

„Numele ”Hood” ne-a servit excelent în prima fază a călătoriei noastre, ne-a definit spiritul strategic, agilitatea și dorința de a fi alături de antreprenorii care doresc rezultate rapid și eficient. Însă clienții noștri au crescut, provocările pieței s-au multiplicat, iar noi ne-am transformat odată cu ei. GALEUS Agency simbolizează creativitatea strategică, viziunea de ansamblu și capacitatea de a naviga cu precizie prin date și canale de marketing complexe. Astăzi nu mai oferim doar reclame plătite, e-mail marketing sau optimizare SEO, construim arhitecturi complete de scalare și sprijinim brandurile românești să facă pasul spre piețele internaționale.” - Gabriel Șerban, Fondator GALEUS Agency

Odată cu acest rebranding venim și cu strategii și structuri de promovare cu totul noi, care au ca obiectiv reducerea costurilor per rezultate și creșterea profitabilității finale din fiecare vânzare. Nu mai este suficient acum doar să fii prezent online, dar nici doar să investești într-un singur canal sau într-o singură strategie de marketing, este nevoie să îți pui la punct un funnel complet care să te ajute să identifici rapid problemele clienților tăi și să le oferi ajutor la fiecare pas cu găsirea rapidă, achiziționarea din câteva click-uri și folosirea prodiselor tale la momentul potrivit, iar în același timp să nu fii nici prea agasant sau prea vizibil când clienții nu au nevoie de tine.

”Pe acest principiu, venim cu propunerea unei strategii complete de marketing online care implică landing page-uri bine organizate și setate în așa fel încât clienții să navigheze cu ușurință, iar sistemele generative să identifice rapid despre ce este vorba în site-ul tău și să te recomande. Iar în același timp, să ai active structuri de marketing plătite care să se completeze cu optimizarea SEO și comunicările prin e-mail marketing în baza unei sezonalități.” - Gabriel Șerban, Fondator GALEUS Agency

Ce este nou odată cu GALEUS Agency?

Pentru partenerii existenți și viitori ai agenției, valorile fundamentale care au consacrat Hood Agency rămân complet neschimbate și anume: transparența în raportare, creativitatea, focus pe profitabilitate și parteneriatul de încredere în scalare.

Printre pilonii principali ai noii structuri de servicii GALEUS Agency se numără:

Strategii Integrate de scalare : Sincronizarea campaniilor de Performance Marketing (Google Ads, Meta Ads, TikTok, ChatGTP Ads, Pinterest Ads) cu procesele interne de vânzări și instrumentele de Email Automation.

: Sincronizarea campaniilor de Performance Marketing (Google Ads, Meta Ads, TikTok, ChatGTP Ads, Pinterest Ads) cu procesele interne de vânzări și instrumentele de Email Automation. Optimizarea Funnel-ului de Conversie (CRO): Auditarea și eficientizarea fiecărui punct de contact al utilizatorului cu brandul, de la primul click până la prima achiziție și ulterior la un retenția și transformarea într-un client regulat.

Auditarea și eficientizarea fiecărui punct de contact al utilizatorului cu brandul, de la primul click până la prima achiziție și ulterior la un retenția și transformarea într-un client regulat. SEO (AEO & GEO integrate) și Content Strategy: Poziționare organică sustenabilă orientată spre aducerea de trafic calificat cu intenție ridicată de cumpărare, transformând produsele și afacerea în cauză ca răspuns firesc în motoarele de căutare generative AI, cât și în rezultatele organice clasice.

Poziționare organică sustenabilă orientată spre aducerea de trafic calificat cu intenție ridicată de cumpărare, transformând produsele și afacerea în cauză ca răspuns firesc în motoarele de căutare generative AI, cât și în rezultatele organice clasice. Consultanță pentru scalare regională: Pregătirea infrastructurii digitale și a strategiilor de Go-To-Market pentru brandurile românești care vizează extinderea în Europa Centrală și de Est.

Rezultate dovedite și indicatori de performanță

Tranziția spre GALEUS Agency este susținută de un istoric solid de performanță. În activitatea de până acum, echipa coordonată de Gabriel Șerban a gestionat bugete lunare de promovare de peste 120.000 de euro, generând pentru parteneri venituri de peste 2,8 milioane de euro din surse organice și peste 7,8 milioane de euro din campanii plătite. Aplicațiile noii identități vizuale, alături de noul portal oficial și studiile de caz detaliate, sunt disponibile începând de astăzi pe platforma online a agenției.

În spatele tuturor acestora strategii online de promovare stau peste 8 ani de experiență aplicată în industrie, iar pentru a-și arăta determinarea și angajamentul față de fiecare afacere care alege să lucreze cu GALEUS Agency, echipa oferă și o listă de indicatori de performanță de urmărit, cu promisiunea că se pot atinge în mai puțin de 95 de zile de la începerea implementării strategiilor de marketing.