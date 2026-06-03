În culisele Fără Sense: Jorge intră într-o companie aflată în pragul colapsului și nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă

Departe de a fi o reclamă mascată, serialul este un sitcom autentic care satirizează viața într-o firmă românească, obsesia pentru trendurile de pe social media și deciziile haotice din businessul autohton. Andrei Severin, CEO-ul real al companiei, a avut curajul să joace propriul rol în această poveste, iar distribuția aduce la un loc generații complet diferite care funcționează exploziv pe ecran. Rezultatul este o radiografie sinceră și amuzantă a unei firme în care fiecare ședință e un mic dezastru, iar strategia se schimbă de la o oră la alta.

Serialul poate fi urmărit pe toate rețelele sociale la @farasensefilmul – YouTube, TikTok, Instagram și LinkedIn.

Dacă episoadele anterioare au construit un univers corporatist aflat permanent la limita colapsului, episodul 6, live acum pe YouTube@farasensefilmul, promite să ridice absurdul la un nivel de-a dreptul halucinant.

Totul pornește de la o situație aparent simplă: compania încearcă cu disperare să convingă un mare lanț de supermarketuri că merită o nouă șansă pe rafturi. În orice altă firmă, ar fi o întâlnire de rutină. Dar în universul Fără Sense, unde panica e starea normală de funcționare, momentul devine catastrofal din prima secundă. Jorge apare exact în mijlocul acestei negocieri critice, iar prezența lui nu face decât să amplifice haosul deja existent până la cote greu de imaginat.

Între parfumuri care costă cât o garsonieră, prezentări corporatiste realizate în Paint și situații care scapă de sub control pe bandă rulantă, episodul 6 transformă o simplă întâlnire de business într-un dezastru comic total. Este un episod în care fiecare decizie greșită o generează pe următoarea, iar bunele intenții produc exact opusul efectului dorit – o rețetă clasică, servită în format vertical, pe telefon.

Haosul nu se oprește aici. În episoadele care urmează, noi personaje și situații vor testa în continuare limitele de rezistență ale echipei. Pentru cei care vor să vadă cum evoluează întreaga nebunie, episoadele din Fără Sense apar săptămânal, în fiecare marți și joi. Premierele au loc dimineața la ora 9:00 pe LinkedIn, iar de la ora 21:00, serialul devine disponibil pe YouTube, TikTok și Instagram, sub eticheta oficială @farasensefilmul.

Foto: Fără Sense

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