Oferta Respite Care de la Enayati Home: Siguranță și îngrijire pentru cei dragi, timp și liniște pentru familie

Grija pentru părinți și bunici vine cu multă iubire, dar și cu responsabilități care, uneori, pot deveni dificil de gestionat. Sunt perioade în care familia are nevoie de sprijin temporar pentru un senior – fie pentru că urmează o vacanță, fie pentru că apar alte responsabilități personale sau profesionale, fie pur și simplu pentru că este nevoie, pentru o anumită perioadă, de un cadru în care un părinte sau un bunic să primească îngrijire specializată.

Pentru astfel de situații, Enayati Home oferă programul Respite Care – îngrijire temporară pentru seniori, într-un mediu dedicat nevoilor acestora.

Enayati Home – un centru dedicat îngrijirii seniorilor

Enayati Home, parte integrantă din Enayati Medical City, este un centru rezidențial pentru seniori creat pentru a oferi un cadru sigur, confortabil și adaptat nevoilor persoanelor în vârstă.

Îngrijirea seniorilor presupune mai mult decât supravegherea de zi cu zi. Starea de sănătate, alimentația, nevoile de recuperare, socializarea și starea emoțională sunt elemente care trebuie privite împreună.

La Enayati Home, seniorii beneficiază de servicii de îngrijire și nursing, asistență medicală, acces la servicii de recuperare și investigații, dar și de activități sociale și recreative.

Pentru familii, acest model poate însemna un plus de flexibilitate în perioadele în care nu pot asigura personal îngrijirea de zi cu zi a unui părinte sau bunic.

Respite Care – o soluție pentru perioadele în care ai nevoie de sprijin

Programul Respite Care este destinat îngrijirii pe termen scurt și poate fi o opțiune pentru familiile care au nevoie temporar de un cadru specializat pentru un senior.

Pachetul include servicii gândite pentru nevoile de zi cu zi ale persoanelor vârstnice:

cazare în regim hotelier, cu facilități și dotări specifice;

îngrijire personalizată și asistență medicală centrată pe nevoile pacientului;

servicii de nursing și suport 24/7;

plan de nutriție personalizat;

acces la consulturi și investigații de specialitate;

acces la servicii de recuperare medicală;

monitorizarea activă a bolilor cronice;

activități socio-culturale.

Prin integrarea acestor servicii, seniorii pot avea acces, într-un singur loc, la îngrijire, suport medical, alimentație adaptată și activități de socializare.

Un mediu în care seniorii se pot simți în siguranță

Pentru multe familii, una dintre cele mai dificile întrebări este unde poate fi îngrijit un părinte sau un bunic atunci când cei apropiați nu pot fi permanent alături de el.

La Enayati Home, spațiile de cazare sunt completate de zone comune confortabile, grădini și spații dedicate relaxării și socializării. Activitățile recreative și sociale sunt adaptate intereselor, preferințelor și abilităților fiecărui senior, contribuind la o rutină activă și plăcută. Programul poate include exerciții fizice ușoare, ateliere de stimulare cognitivă, activități de artă și muzică, discuții tematice, precum și momente de relaxare prin vizionări de filme sau piese de teatru.

În același timp, echipele de îngrijire urmăresc evoluția fiecărui senior și pot adapta planurile de îngrijire în funcție de nevoile individuale.

Nutriție și îngrijire personalizată

Alimentația este un element important în menținerea stării generale de bine, în special la vârsta a treia. La Enayati Home, meniurile sunt elaborate de nutriționiști și adaptate nevoilor dietetice și preferințelor fiecărui senior.

Atenția acordată alimentației este completată de preocuparea pentru hidratare și pentru respectarea unei rutine zilnice potrivite.

Îngrijirea personalizată presupune, de asemenea, atenție acordată particularităților fiecărui senior, astfel încât perioada petrecută la Enayati Home să fie cât mai confortabilă.

foto: enayati

Îngrijirea înseamnă și suport emoțional

Un senior are nevoie nu doar de îngrijire medicală, ci și de companie, socializare și sentimentul că face parte dintr-o comunitate.

La Enayati Home, activitățile de grup și interacțiunea cu personalul contribuie la un mediu în care seniorii pot rămâne conectați și implicați în activitățile de zi cu zi.

„Îngrijirea adevărată înseamnă mai mult decât servicii medicale sau dotări moderne. Înseamnă să fii prezent emoțional, să asculți cu răbdare și să creezi un spațiu în care fiecare rezident se simte văzut, respectat și în siguranță. Abordarea noastră este una holistică – ne uităm nu doar la nevoile fizice, ci și la cele sociale, spirituale și emoționale. Astfel reușim să oferim nu doar confort, ci și liniște sufletească, atât seniorilor, cât și familiilor lor. Pentru noi, fiecare senior contează – iar comunitatea pe care o construim zi de zi reflectă exact acest principiu”,

afirmă Tania Anghel, coordonator Îngrijiri Enayati Home.

Ce spun familiile seniorilor din Enayati Home

Experiența familiilor care au apelat la serviciile Enayati Home este un element important atunci când este luată în calcul o soluție de îngrijire pentru un părinte sau bunic.

„Sunt foarte mulțumit de îngrijirea pe care a primit-o mama mea, de competența, implicarea și atenția întregului personal. Totul a fost peste așteptările noastre. Cel mai mult mă bucură faptul că, după perioada petrecută la Enayati Home, mama mea a putut fi externată și s-a întors acasă într-o stare considerabil îmbunătățită. A avut acces atât la îngrijire medicală, cât și la serviciile de recuperare, toate disponibile sub același acoperiș. Pentru noi, această continuitate a îngrijirii a făcut o diferență importantă.” – aparținător senior, Enayati Home.

O altă aparținătoare vorbește despre dedicarea și implicarea întregii echipe Enayati Home: „Faptul că bunicul meu este în siguranță îmi oferă liniștea de care am nevoie pentru a mă ocupa de viața mea profesională și personală. Personalul este empatic, comunicativ și foarte atent la nevoile lui, iar bunicul beneficiază de sprijin medical interdisciplinar și de servicii de recuperare. Vă mulțumesc pentru toată grija pe care i-o purtați și pentru sprijinul oferit întregii noastre familii.”

Mai este timp să beneficiezi de oferta Respite Care

Pentru familiile care au nevoie de o soluție temporară de îngrijire pentru un senior, perioada următoare poate fi un moment potrivit pentru a analiza opțiunile disponibile.

Dacă ai în vedere o perioadă de îngrijire temporară pentru părinții sau bunicii tăi, contactează echipa Enayati Home pentru a afla mai multe despre program, condițiile de acces și disponibilitatea locurilor.

Sună acum la 0374 498 198 și programează o vizită.