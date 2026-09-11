Susține Susține

Piele iritată, mâncărime și cădere de păr la câini: cum recunoști o problemă dermatologică

Ringier România
Comentează
piele iritata, mancarime si cadere de par la caini
Piele iritată mancarime și cădere de păr la câini; Foto: DonaVet.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Atunci când observi un câine care se scarpină seara, o zonă de piele roșie la mângâiere și mai mult păr strâns pe canapea, acestea pot părea trei probleme distincte. Fiecare pare să aibă o cauză independentă: o perioadă obișnuită de năpârlire, o simplă frecare de un obiect sau o piele uscată.

Cuprins:

De cele mai multe ori sunt însă manifestări ale aceleiași situații, iar faptul că apar împreună este informația care contează. Recunoașterea legăturii dintre ele este ceea ce face diferența între un consult la timp și o problemă care se întinde pe mai multe luni de zile.

Simptomele principale

Mâncărimea, numită clinic prurit, este de regulă primul semn și cel mai ușor de observat. Un câine care se scarpină ocazional face un lucru normal. Unul care se scarpină în reprize lungi, care se oprește din altă activitate ca să o facă sau care se trezește noaptea pentru asta a depășit acest prag.

Modificarea aspectului pielii vine imediat după. Roșeață, cruste mici, o zonă care se simte mai groasă la atingere, uneori un miros diferit de cel obișnuit al blănii.

Pierderea de păr apare de obicei ultima și este semnul care aduce proprietarul la veterinar, pentru că este cel mai vizibil.

Ce deosebește o problemă reală de un episod trecător

Câteva repere de observație ajută la decizia dacă e nevoie de un consult.

Durata. O iritație produsă de un factor trecător se ameliorează în câteva zile. Ceva ce persistă peste acest interval sau se accentuează a depășit stadiul de observație.

Evoluția. O zonă care se extinde de la o zi la alta, sau păr care nu revine deloc după câteva săptămâni, indică un proces care continuă.

Localizarea repetată. Un câine care linge insistent aceeași zonă, zi după zi, semnalează ceva localizat acolo. Zona linsă zilnic nu apucă să se refacă.

Aspectul pielii expuse. Piele roșie, cu cruste, cu secreție sau vizibil îngroșată indică un proces activ, nu o simplă cădere de păr.

Mirosul. Un miros neplăcut al pielii, distinct de cel obișnuit al blănii, însoțește de regulă o schimbare a echilibrului microbian.

Comportamentul general. Un animal care doarme prost, care devine irascibil la atingere sau care își schimbă rutina din cauza disconfortului merită un consult chiar dacă semnele cutanate par discrete.

Rasele considerate predispuse la probleme dermatologice includ Westie, Bulldog Francez, Bulldog Englez, Bichon Frise, Cocker Spaniel, Labrador, Golden Retriever, Shar-Pei, Pug și Shih Tzu. La aceste animale, aceleași semne merită investigate mai devreme, pentru că probabilitatea unei cauze dermatologice de fond este mai mare.

De ce contează consultul

Cu cât ciclul descris mai sus rulează mai mult timp, cu atât se adaugă complicații care nu existau la început. O piele iritată devine o piele suprainfectată. O zonă mică devine una întinsă. Un tratament care ar fi durat câteva săptămâni ajunge să dureze luni, cu controale intermediare.

Există și un motiv mai puțin evident. Cauza de fond, fie ea o alergie, o infestație parazitară sau un dezechilibru hormonal, rămâne pe loc cât timp atenția se concentrează pe simptomul vizibil. Un proprietar care tratează manifestarea și obține o ameliorare temporară ajunge, de regulă, în același punct câteva luni mai târziu.

Merită spus clar și ce nu poate face îngrijirea de acasă: produsele de igienă a pielii, oricât de bine formulate, nu înlocuiesc un tratament antibiotic sau antifungic prescris de medicul veterinar atunci când o infecție este deja instalată. Rolul lor este de a susține starea pielii și de a reduce încărcătura microbiană de la suprafață, nu de a trata o infecție activă. Orice schemă de tratament pentru o problemă diagnosticată rămâne decizia medicului veterinar, adaptată situației fiecărui animal.

Ce presupune îngrijirea pielii recomandată de medic

Când medicul veterinar identifică o cauză care implică suprapopulare microbiană a pielii, protocolul poate include îngrijire topică antiseptică, pe lângă tratamentul propriu-zis.

Dintre soluțiile disponibile prin cabinete și farmacii veterinare, protocolul Clorexyderm este un exemplu de abordare topică structurată pe faze, pe care un medic o poate propune. Clorexyderm® șampon 4% conține digluconat de clorhexidină 4% și este descris pe fișa de produs ca produs care „poate fi folosit atât ca suport în tratamentul topic al piodermiei și pentru a preveni recidivele la rase/animale de companie deosebit de predispuse". Se aplică pe blana și pielea udate, masând bine, se lasă să acționeze 3 până la 5 minute, apoi se clătește și se usucă bine. Timpul de contact este partea cel mai des greșită acasă: un șampon clătit imediat nu are cum să acționeze.

Regimul diferă în funcție de situație. Ca suport în episoadele acute: de 2 ori pe săptămână în primele 2 săptămâni, apoi 1 dată pe săptămână încă 2 săptămâni. Pentru prevenirea recidivei la animalele predispuse: de 2 ori pe lună.

Pentru zonele greu accesibile, unde un produs care se clătește este impractic, gama include CLX Wipes®, cu clorhexidină 0,3%, descrise ca util pentru „management precis al zonelor cutanate greu accesibile, precum spațiile interdigitale și pliurile cutanate". Se aplică prin frecare ușoară, o dată sau de mai multe ori pe zi, conform indicațiilor medicului veterinar.

Alegerea produsului, frecvența și durata rămân, în orice caz, decizia medicului veterinar, în funcție de ce s-a identificat la consult.

Scărpinatul ocazional și năpârlirea sezonieră fac parte din normalitatea oricărui câine. Tiparul persistent al celor trei semne împreună, mâncărime, piele modificată și pierdere de păr, este cel care merită o discuție cu medicul veterinar, cu atât mai devreme cu cât ciclul se autoîntreține.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
Gsp.ro
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
Gsp.ro
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
Parteneri
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Libertateapentrufemei.ro
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Avantaje.ro
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
Omar Hayssam a ieșit în închisoare. Omar Hayssam, cu barbă albă și ochelari
Știri România
15:02
Cine este Omar Hayssam, cel mai cunoscut terorist condamnat în România după răpirea jurnaliștilor din Irak
Omar Hayssam în momentul în care este dus în arest la București
Știri România
14:11
Omar Hayssam a fost eliberat din închisoare. Decizia instanței este definitivă
Parteneri
Problema pe care ar trebui să o rezolve orice elev de 15 ani, dar care îi pune în dificultate chiar și pe adulți
Adevarul.ro
Problema pe care ar trebui să o rezolve orice elev de 15 ani, dar care îi pune în dificultate chiar și pe adulți
Pe cine înlocuiește Nadia Comăneci în juriul de la „Românii au talent”. Vedeta Pro TV care pleacă
Fanatik.ro
Pe cine înlocuiește Nadia Comăneci în juriul de la „Românii au talent”. Vedeta Pro TV care pleacă
Salariul mediu net a urcat la 5.820 de lei în iulie, dar puterea de cumpărare a scăzut anual
Financiarul.ro
Salariul mediu net a urcat la 5.820 de lei în iulie, dar puterea de cumpărare a scăzut anual
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Arhiva foto
Stiri Mondene
14:55
Vocea României 2026. Carmen Tănase va cânta pe scenă
Mihai Onilă în Belgia | Foto: Facebook
Stiri Mondene
14:45
Vedeta din România care a lucrat ca șofer și poștaș în Belgia: „Acum e pe val”
Parteneri
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de &quot;decreței&quot; se pregătesc de pensionare
Observatornews.ro
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de &quot;decreței&quot; se pregătesc de pensionare
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Parteneri
Gsp.ro
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
Gsp.ro
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
Parteneri
EXCLUSIV. Cum și-ar fi REGIZAT preotul Ciprian Mega propriul „atentat”
Mediafax.ro
EXCLUSIV. Cum și-ar fi REGIZAT preotul Ciprian Mega propriul „atentat”
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Stirilekanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Wowbiz.ro
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Redactia.ro
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
S-a stins din viață fosta ministră de Externe a Italiei! Emma Bonino a militat pentru drepturile românilor
Kanald.ro
S-a stins din viață fosta ministră de Externe a Italiei! Emma Bonino a militat pentru drepturile românilor
POLITIC
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, în Parlament la votul moțiunii de cenzură PSD-AUR împotriva guverului Bolojan, 5 mai 2026 Sursă foto: Vlad Chirea/ Libertatea
Politică
13:54
Sorin Grindeanu, atac dur la Ilie Bolojan: „S-a dezumflat umflatul cu pompa de boți”. Ce spune despre zborul privat la Mykonos
Ilie Bolojan a devenit premier în iunie 2025 și a fost demis prin moțiune de cenzură în mai 2026
Politică
06:29
Ilie Bolojan, reacție după ce AUR a ajuns la aproape 40% în sondaje: „AUR are un avantaj că nu a fost niciodată în guvernare”
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Gigi Becali mută biserica de la Techirghiol după scandalul cu Garda de Mediu: „Poate o aduc în Pipera”. Reacția Administrației Prezidențiale
Fanatik.ro
Gigi Becali mută biserica de la Techirghiol după scandalul cu Garda de Mediu: „Poate o aduc în Pipera”. Reacția Administrației Prezidențiale
Putin scoate și sfinții la război: Moaștele unui prinț medieval, trimise pe front
Spotmedia.ro
Putin scoate și sfinții la război: Moaștele unui prinț medieval, trimise pe front
Ultimele știri
Stiri Mondene
15:50
Cum a fost „concediată” Nadia Comăneci de Donald Trump. În ce emisiuni și seriale a mai apărut celebra gimnastă
Stiri Mondene
15:38
Mesajul dur transmis de Șerban Copoț pentru profesorii care protestează. „V-ați întrebat vreodată de ce nu aveți susținerea lor?”
Analiză
Știri Externe
15:30
Cum au reformat Statele Unite ale Americii comunitatea de intelligence după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001
InterviuExclusiv
Știri România
15:23
Povestea lui chef Cosmin Cornea: cum a ajuns de la munca în agricultură și descărcat TIR-uri de marfă să fie un cunoscut bucătar din Italia și Marea Britanie
Citește mai multe
TRENDING
Știri Locale
11:39
„Ducele”, un primar din Argeș, acuzat că a făcut din bani publici un drum către terenurile sale. Localnicii l-au reclamat la DNA
Știri Locale
10:37
Un general al Armatei Române a fost găsit împușcat în cap, în Prahova
Politică
10 sept.
Ilie Bolojan vorbește despre varianta Luca Niculescu premier și spune că nu se agață de scaun: „Mi-am luat rămas bun și de la doamnele care fac curat”
Ciorchini proaspeți de struguri pe un butoi rustic
Cultură și Vacanțe
14:07
Turismul vitivinicol, noul trend pentru vacanțe în toamna 2026. Destinația UNESCO la doi pași de România unde biletele încep de la 51 de lei
Reportaj
Cultură și Vacanțe
13:35
Am vizitat Uzupis, cea mai mică republică din lume, care are constituție și în limba română: „Locul unde oamenii au dreptul să fie fericiți”
9 americani imbracati in tricouri colorate pozeaza langa un autobuz galben scolar din SUA
Cultură și Vacanțe
12:56
Doi YouTuberi americani celebri, refuzați la granița dintre România și Republica Moldova. De ce au fost întorși din drum cu autobuzul lor școlar
Horoscop pesti pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Pești. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Horoscop capricorn pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Capricorn. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Un borcan transparent plin cu pasta de roșii, alături de o lingură din lemn cu bulion și câteva roșii proaspete pe o masă.
Lifestyle
08:28
Cum se face sucul de roșii sau bulionul de casă
Martorul de combustibil aprins pe bordul unei mașini, indicând o autonomie rămasă de 50 km.
Auto
9 sept.
De ce nu este bine să conduci cu rezervorul aproape gol
Calendar din lemn care arată data de 29 februarie, cu o mână ce mută un bloc de la 28 la 29.
Lifestyle
10 sept.
De ce anul are 365 de zile, dar din 4 în 4 ani are 366. Explicația simplă
Un muncitor în construcții care poartă cască galbenă de protecție și mănuși, lucrând la zidirea unui perete din cărămidă roșie pe un șantier.
Știri România
13:47
Salariul mediu brut din România a ajuns la 9.709 lei în iulie. Topul domeniilor cu cele mai mari salarii în 2026
Ladă cu legume proaspăt culese, cartofi,morcovi, sfeclă
Știri România
13:27
Inflația a coborât la 6,2% în august, după vârful de 10,85% din mai. Frames: „Scăderea nu se datorează politicii monetare”
RAED ARAFAT
Știri România
13:00
Raed Arafat a fost inculpat oficial în dosarul de contrabandă cu un elicopter. „Timp de 9 ani nu a venit nimeni să ne ceară TVA”
Imaginea îl prezintă pe Nicușor Dan vorbind de la o tribună oficială, având în fundal steagurile României și Uniunii Europene.
Știri România
11:19
Nicușor Dan, editorial în The Washington Times la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie: „Pentru o zi, toți românii au fost americani”
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
Arhiva foto
Opinii
9 sept.
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
Opinii
8 sept.
România perplexă
Bancnote euro
Opinii
8 sept.
8 din 10 IMM-uri din România n-au cerut niciun credit în ultimul an: cele mai puţine împrumuturi din UE, dar firme printre cele mai îndatorate
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu