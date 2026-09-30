Piele uscată pe mâini: cauze frecvente și cum poți reface bariera cutanată

Mâinile sunt expuse constant la factori dăunători, de la produse de curățare și detergenți, până la variații de temperatură sau radiații UV. Acestora li se adaugă factorii interni, precum afecțiunile dermatologice, problemele hormonale sau lipsa de hidratare.

Atunci când bariera cutanată are de suferit, aceasta pierde lipide și apă, iar pielea poate deveni aspră, sensibilă și predispusă la descuamare, fisuri sau mâncărimi. De aceea, este important să cunoști principalele cauze ce duc la deteriorarea barierei cutanate și la uscarea pielii, astfel încât să poți atenua efectele negative. Află în continuare cum eviți factorii de risc și cum ai grijă de mâinile tale.

De ce se usucă pielea mâinilor

Spre deosebire de alte zone ale corpului, mâinile intră frecvent în contact cu factori agresivi: apă fierbinte, săpunuri dure sau soluții dezinfectante. Din acest motiv, pielea tinde să piardă o parte dintre lipidele naturale de la suprafața epidermei. În timp, bariera cutanată devine fragilă, iar apa se evaporă mai rapid din epiderm. Printre cele mai întâlnite cauze ale pielii uscate pe mâini se numără:

Utilizarea produselor de curățare agresive și contactul direct cu detergenți sau soluții de curățenie

Frigul, vântul și aerul uscat, dar și expunerea la radiații UV

Afecțiunile dermatologice, precum dermatita de contact sau dermatita atopică, care pot favoriza xeroza, adică uscarea excesivă a pielii.

Factorii hormonali sau înaintarea în vârstă, care determină scăderea producției naturale a lipidelor.

Consumul insuficient de apă sau deficiențele de vitamine și minerale, ce afectează elasticitatea pielii.

Cum recunoști o barieră cutanată afectată și cum o poți reface

Atunci când bariera cutanată este afectată, primele semne sunt de obicei senzația de piele care ține și textura aspră. Pielea își pierde suplețea, devine rugoasă și poate prezenta zone de piele descuamată sau scuame fine. Pe măsură ce uscăciunea se accentuează, pot apărea roșeață, usturime, mâncărime și fisuri, în special în jurul degetelor, articulațiilor sau cuticulelor. În formele severe, pielea foarte uscată poate prezenta crăpături și devine sensibilă la contactul cu apa, detergenții sau produsele cosmetice.

În astfel de situații, este bine să începi prin a identifica principalele motive: de exemplu, poate că folosești soluții de curățare prea puternice, caz în care le poți înlocui sau poți purta mănuși în timpul utilizării. Poate că te expui frecvent la soare și ai nevoie de un produs cu factor de protecție. Sau poate că lucrezi într-un spațiu cu temperaturi extreme sau cu aer condiționat, iar pielea ta are nevoie de un plus de grijă. Factorii externi sunt în general cel mai simplu de controlat, pe când dezechilibrele hormonale sau dermatitele au nevoie de o abordare complexă, ce poate include tratamente prescrise de medic.

Un aspect important în refacerea barierei cutanate ține de rutina zilnică de îngrijire a pielii. Când ai o piele deshidratată sau uscată, este important să alegi produse blânde, care hidratează și susțin echilibrul cutanat, cum ar fi soluțiile din gama Bioderma Atoderm. Acestea sunt formulate pentru pielea uscată și foarte uscată, dar și pentru pielea atopică. În plus, toate produsele Bioderma sunt formulate în conformitate cu principiile ecobiologiei, concept aflat în centrul abordării NAOS, care urmărește respectarea ecosistemului pielii și menținerea sănătății acesteia pe termen lung.

Rutina de îngrijire pentru mâini uscate

Îngrijirea pielii uscate are la bază o rutină simplă și consecventă: curățare blândă, hidratare și protecție. Iată cum poți avea grijă de mâinile tale, menținând în același timp echilibrul barierei cutanate:

Curăță mâinile cu produse blânde - spălarea frecventă va accentua uscăciunea, dacă folosești produse prea agresive. Alege formule care curăță eficient, fără să afecteze suplimentar bariera cutanată. De exemplu, poți utiliza săpunul din gama Atoderm, care curăță delicat și protejează pielea împotriva uscăciunii. Alte variante potrivite pentru curățarea zilnică a pielii uscate sau atopice sunt Atoderm Intensive Gel Spumant, Atoderm Gel de duș și Atoderm Ulei de duș. Când te speli, evită apa foarte fierbinte. După spălare, tamponează pielea delicat, pentru a o usca fără să o agresezi.

Aplică un produs hidratant - după curățare, utilizează un produs hidratant și reparator, precum Atoderm Cremă de mâini și unghii, special formulată pentru pielea uscată și foarte uscată. Formula hidratează intens și contribuie la restabilirea echilibrului natural al pielii. Uleiul de shea hrănește și ajută la refacerea barierei cutanate, iar derivatul de fosforilcolină contribuie la menținerea pielii hidratate și suple. Crema formează la suprafața pielii un strat protector, ce protejează mâinile inclusiv după spălări repetate. În plus, complexul natural brevetat D.A.F.™ ajută la creșterea pragului de toleranță a pielii, iar utilizarea constantă contribuie la redarea confortului.

Protejează pielea cu un emolient intens - dacă ai pielea foarte uscată sau atopică, poți alterna utilizarea cremei cu cea a unui balsam precum Bioderma Atoderm Intensive Baume. Atoderm Intensive Balsam este un balsam emolient care calmează mâncărimea și inflamația și contribuie la refacerea barierei cutanate. Formula conține PEA, β-sitosterol și gluconat de zinc, ingrediente ce contribuie la reducerea iritațiilor, roșeții și sensibilității pielii. Complexul Lipigenium™ susține refacerea barierei protectoare, iar glicerina și substanța grasă minerală ajută la menținerea apei în piele. Atoderm balsam de corp poate fi aplicat inclusiv pe mâini, atunci când ai nevoie de o cremă pentru piele foarte uscată sau de o cremă hidratantă potrivită pielii cu dermatită atopică.

Utilizează factor de protecție solară - dacă folosești deja un produs cu SPF pentru zona feței, nu uita că și restul corpului are nevoie de protecție, iar mâinile nu fac excepție. În cazul în care petreci mult timp în aer liber, utilizează un produs adecvat, astfel încât să protejezi pielea de efectele nocive ale radiațiilor UV.

Dacă apar fisuri dureroase, sângerare, inflamație intensă, leziuni sau simptome care persistă în ciuda unei rutine adecvate, este recomandat să consulți un medic dermatolog. Pielea foarte uscată pe mâini poate fi asociată cu dermatita de contact, eczema atopică sau alte afecțiuni care necesită evaluare și tratament specific.