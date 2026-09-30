Piele uscată pe mâini: cauze frecvente și cum poți reface bariera cutanată

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Mâinile sunt expuse constant la factori dăunători, de la produse de curățare și detergenți, până la variații de temperatură sau radiații UV. Acestora li se adaugă factorii interni, precum afecțiunile dermatologice, problemele hormonale sau lipsa de hidratare.
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Atunci când bariera cutanată are de suferit, aceasta pierde lipide și apă, iar pielea poate deveni aspră, sensibilă și predispusă la descuamare, fisuri sau mâncărimi. De aceea, este important să cunoști principalele cauze ce duc la deteriorarea barierei cutanate și la uscarea pielii, astfel încât să poți atenua efectele negative. Află în continuare cum eviți factorii de risc și cum ai grijă de mâinile tale.
Spre deosebire de alte zone ale corpului, mâinile intră frecvent în contact cu factori agresivi: apă fierbinte, săpunuri dure sau soluții dezinfectante. Din acest motiv, pielea tinde să piardă o parte dintre lipidele naturale de la suprafața epidermei. În timp, bariera cutanată devine fragilă, iar apa se evaporă mai rapid din epiderm. Printre cele mai întâlnite cauze ale pielii uscate pe mâini se numără:
Atunci când bariera cutanată este afectată, primele semne sunt de obicei senzația de piele care ține și textura aspră. Pielea își pierde suplețea, devine rugoasă și poate prezenta zone de piele descuamată sau scuame fine. Pe măsură ce uscăciunea se accentuează, pot apărea roșeață, usturime, mâncărime și fisuri, în special în jurul degetelor, articulațiilor sau cuticulelor. În formele severe, pielea foarte uscată poate prezenta crăpături și devine sensibilă la contactul cu apa, detergenții sau produsele cosmetice.
În astfel de situații, este bine să începi prin a identifica principalele motive: de exemplu, poate că folosești soluții de curățare prea puternice, caz în care le poți înlocui sau poți purta mănuși în timpul utilizării. Poate că te expui frecvent la soare și ai nevoie de un produs cu factor de protecție. Sau poate că lucrezi într-un spațiu cu temperaturi extreme sau cu aer condiționat, iar pielea ta are nevoie de un plus de grijă. Factorii externi sunt în general cel mai simplu de controlat, pe când dezechilibrele hormonale sau dermatitele au nevoie de o abordare complexă, ce poate include tratamente prescrise de medic.
Un aspect important în refacerea barierei cutanate ține de rutina zilnică de îngrijire a pielii. Când ai o piele deshidratată sau uscată, este important să alegi produse blânde, care hidratează și susțin echilibrul cutanat, cum ar fi soluțiile din gama Bioderma Atoderm. Acestea sunt formulate pentru pielea uscată și foarte uscată, dar și pentru pielea atopică. În plus, toate produsele Bioderma sunt formulate în conformitate cu principiile ecobiologiei, concept aflat în centrul abordării NAOS, care urmărește respectarea ecosistemului pielii și menținerea sănătății acesteia pe termen lung.
Îngrijirea pielii uscate are la bază o rutină simplă și consecventă: curățare blândă, hidratare și protecție. Iată cum poți avea grijă de mâinile tale, menținând în același timp echilibrul barierei cutanate:
Dacă apar fisuri dureroase, sângerare, inflamație intensă, leziuni sau simptome care persistă în ciuda unei rutine adecvate, este recomandat să consulți un medic dermatolog. Pielea foarte uscată pe mâini poate fi asociată cu dermatita de contact, eczema atopică sau alte afecțiuni care necesită evaluare și tratament specific.
Pielea uscată pe mâini are nevoie de îngrijire constantă, nu doar de aplicarea ocazională a unei creme atunci când apare disconfortul. Curățarea blândă, folosirea produselor adecvate și protejarea mâinilor de factorii agresivi contribuie la refacerea barierei cutanate și la menținerea hidratării. Astfel, pielea își poate recăpăta treptat suplețea, confortul și rezistența.