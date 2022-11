A ajuns la un medic neurolog de la Cluj care i-a pus diagnosticul de nevralgie de trigemen, un sindrom dureros caracterizat prin dureri ce afectează una sau toate cele trei ramuri ale nervului trigemen. Nervul trigemen este al cincilea nerv cranian și controlează mușchii masticației, secreția salivară și secreția lacrimală. Este responsabil astfel de sensibilitatea dinților și a cavității bucale, a pleoapei superioare, a sinusurilor și a pielii capului și a feței.

Cauza principală a acestei afecțiuni este un conflict vascular între nervul trigemen și un vas (arteră, venă sau ambele) de vecinătate, care pe parcursul vieții a prezentat un contact direct cu nervul și a dus în timp la deteriorarea tecii protective a nervului și la apariția unui „scurtcircuit” la acest nivel, spune Sofia Nistor, medic specialist neurochirurgie la Clinica MedLife Polisano din Sibiu. Afecțiunea mai poate fi determinată de leziuni de demielinizare în nucleul nervului (scleroză multiplă, borelioză sau alte boli care dau demielinizări), zona zoster facială, tumori la nivelul nervului, sau poate fi fără o cauză aparentă, ci doar o problemă de funcționare a nervului, adaugă medicul.

Pavel Traian își amintește că medicul neurolog de la Cluj care i-a pus acest diagnostic în urmă cu șase ani i-a prescris un tratament medicamentos, un antiepileptic cu proprietăți sedative, tranchilizante și împotriva convulsiilor, și alte medicamente împotriva durerilor. Durerile însă nu au dispărut complet, ci doar s-au ameliorat, povestește bărbatul.

Erau perioade în care mă durea mai tare, erau perioade în care mă durea mai puțin. Asta însemna că erau perioade în care luam o pastilă pe zi, erau perioade în care luam trei pe zi. Pavel Traian:

Uneori îl dureau și ochiul drept și maxilarul de sus, însă cel mai des durerile se manifestau la maxilarul de jos, în zona dinților.

Acesta povestește că același neurolog i-a recomandat și un control stomatologic, așa că s-a prezentat la dentist. „Eu am început să îmi extrag dinții din partea de jos, până când, la un moment dat, am ajuns la concluzia că îmi scoteam unul și mă durea următorul”, oftează bărbatul.

A continuat să meargă și la ați medici neurologici, a făcut mai multe RMN-uri și CT-uri, însă singura recomandare, spune el, a fost să ia tratamentul în continuare sau să îl schimbe cu alte pastile.

În luna august 2022, Pavel Traian nu a mai dormit patru nopți consecutive. Durerile de maxilar îl țineau câte jumătate de oră, așa că s-a prezentat la Huedin, la cel mai apropiat spital de localitatea lui care are cameră de gardă. Doctorița de acolo i-a recomandat să mai facă un RMN, după care i-a spus pentru prima dată că există o intervenție chirurgicală pentru afecțiunea lui. „Am fost revoltat că în șase ani am consultat cinci-șase neurologi și nu mi-a zis nimeni că se poate opera”, spune Pavel Traian.

Cu recomandare de la doctorița de la Huedin a mers la un spital din Cluj, unde povestește că medicul neurolog i-a spus că pe lista de așteptare se află peste 100 de pacienți și poate dura un an până să îi vină rândul. Bărbatul simțea că a așteptat destul. Așa a ajuns la dr. Sofia Nistor, medic specialist neurochirurgie la Clinica MedLife Polisano din Sibiu.

„Eu când am primit recomandare de la Cluj să vin la MedLife Polisano, la Sibiu, am crezut că domnul doctor o să-mi dea numărul de telefon al unei asistente”, spune Pavel Traian. „Eu am rămas foarte surprins când doamna doctor mi-a răspuns la telefon. Și că eu am posibilitatea să o sun pe doamna doctor oricând”, povestește acesta despre disponibilitatea medicului și despre comunicarea deschisă pe care au avut-o încă de la început.

Pacientul s-a prezentat în cabinet în urma eșecului tratamentului conservator pe care îl urma de șase ani pentru dureri nevralgice la nivelul feței. Este un caz mai special, deoarece dânsul este în curs de investigare a unei leziuni demielinizante (pierdere de tacă de mielină protectivă) la nivelul nucleului trigeminal pontin, fără să fie în cadrul sclerozei multiple. Dr. Sofia Nistor:

După ce a evaluat pacientul și istoricul tratamentului de la început și până în prezent, și după ce a stabilit lipsa de răspuns la tratament și a prezenței unei leziuni cauzatoare care nu putea fi îndepărtată în niciun fel, dr. Sofia Nistor a stabilit împreună cu pacientul că intervenția de blocare a transmiterii durerii prin nerv este cea care i se potrivește cel mai bine.

Intervenția în cazul nevralgiei de trigemen se face cu anestezie generală, în timpul căreia se introduce prin obraz un ac special până în gaura prin care nervul trigemen iese din craniu. Pe acel ac se introduce un „balonaș” care se umflă la o anumită presiune, astfel încât să blocheze transmiterea impulsului dureros prin nerv la nivelul feței. Durata totală a intervenției este de aproximativ 30 de minute, iar rezultatul este dispariția durerii și apariția unei senzații de amorțeală, potrivit medicului.

„Doamna doctor mi-a explicat exact procedura, cum se introduce camera, acul, cum se ajunge la rădăcina nervului, cum se procedează”, spune bărbatul. „Încă dânsa a încercat să îmi explice mai mult decât aș pricepe eu”.

Dr. Sofia Nistor face lucrul acesta cu fiecare pacient care ajunge în cabinetul ei, încercând să explice cât mai clar soluția pentru problema fiecăruia. „Pentru mine e foarte important să mă asigur că lucrurile au fost explicate cât mai «băbește» posibil și mai pe înțelesul pacientului, că acesta a înțeles atât beneficiile, cât și riscurile pe care și le asumă, pe care ni le asumăm amândoi, de fapt, când se hotărăște să ia o decizie”, subliniază medicul.

Doamna doctor are răbdare și vorbește cu pacientul. Totul a fost așa cum mi-a spus dânsa”, spune bărbatul despre medicul Sofia Nistor.

În primele zile de după intervenție mai avea senzații de durere pe care le simțea ca niște fulgerături, însă nu se comparau cu cele de dinainte. De cinci zile nu mai simte nicio durere, doar obrazul îl mai are încă amorțit. Este curios dacă durerile vor dispărea de tot, pentru că nu cunoaște pe nimeni cu acest diagnostic care să se fi operat și să îi fi spus cum s-a simțit după.

Din păcate, la momentul actual nu există nicăieri în lume o metodă de tratament care să „vindece” definitiv această problemă, spune dr. Sofia Nistor, și fiecare tip de intervenție își are rolul ei, iar intervențiile se completează reciproc, atât cele minim invazive, cât și cele deschise clasice.

Pentru mine este important ca un pacient să înțeleagă acest lucru, atât că există un risc de recădere la un moment dat, dar și că există soluții de completare a tratamentului, prin repetarea gangliotomiei sau prin completarea ei cu o intervenție deschisă, sau invers. Dr. Sofia Nistor completează:

Deși este revoltat că nu a putut face operația într-un spital de stat, cu toate că de mai bine de 30 de ani cotizează la sistemul de sănătate, Pavel Traian se bucură că după șase ani de când durerile lui au căpătat un nume, a făcut intervenția care speră că îl va duce mai aproape de viața de dinainte de apariția bolii. Faptul că a găsit un medic în care să aibă încredere a contat enorm. E de părere că toți pacienții au acest drept și că fiecare viață ar trebui tratată în mod egal. „Toate bolile sunt importante și toți oamenii sunt importanți”, spune Pavel Traian.

