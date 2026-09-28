Bugetele de marketing din online au crescut constant în ultimii ani, iar oboseala digitală a publicului a crescut în același ritm. Din ce în ce mai mulți specialiști în marketing caută acum canale care nu pot fi blocate cu un adblocker și nici ignorate cu un simplu scroll. Răspunsul se află, surprinzător de aproape: în liftul de acasă.Anul 2026 confirmă o tendință pe care agențiile media o observă de câțiva ani buni: publicitatea indoor din ansamblurile rezidențiale noi a devenit unul dintre cele mai solide canale de comunicare pentru brandurile care vor să fie văzute de un public activ, cu putere de cumpărare și greu de atins prin metodele clasice de promovare. Iată ce presupune, concret, acest tip de campanie și de ce merită inclus în strategia ta media pentru anul următor.

1. Publicul ajunge la tine fără să facă niciun efort

Spre deosebire de o campanie outdoor, unde depinzi de trafic și de o fracțiune de secundă de atenție, publicitatea în ansambluri rezidențiale funcționează într-un spațiu captiv: liftul. Statisticile arată că o persoană care locuiește într-un ansamblu rezidențial folosește liftul de minimum patru ori pe zi, iar în acele câteva zeci de secunde privirea nu are altă variantă decât să se oprească pe panoul publicitar. Rezultatul este o rată de memorare de până la 90%, dublă sau chiar triplă față de alte medii clasice de comunicare.

2. Ajungi exact la audiența premium care contează pentru brandul tău

Ansamblurile rezidențiale noi sunt locuite, în general, de persoane active, cu studii medii și superioare și cu venituri medii spre mari. Este exact tipul de public căutat de branduri din retail, servicii bancare, FMCG, clinici medicale sau platforme de e-commerce. Mai mult, aceiași locatari sunt frecvent și decidenți în companiile în care activează, ceea ce transformă o campanie de publicitate rezidențială într-un instrument valoros atât pentru comunicare B2C, cât și pentru mesaje cu impact B2B.

3. Ai la dispoziție mai multe formate, nu doar un poster într-o ramă

O campanie de publicitate în ansambluri rezidențiale bine pusă la punct nu înseamnă doar un frame în lift. Mixul de comunicare indoor poate include panouri elegante din sticlă amplasate în zonele comune, city cube-uri poziționate în punctele cu trafic intens din ansamblu sau activări de sampling, acolo unde brandul are nevoie de interacțiune directă cu locatarii. Costurile reduse de producție permit, în plus, actualizarea frecventă a vizualurilor, ideală pentru promoții sezoniere sau lansări de produse.

4. Investiția este mult mai accesibilă decât se crede

Un obstacol frecvent în alegerea publicității indoor este percepția că necesită bugete mari. În realitate, campaniile de publicitate rezidențială pot porni de la câteva sute de euro, ceea ce le face accesibile atât brandurilor mari care vor o acoperire națională, cât și afacerilor locale sau antreprenorilor care vor o comunicare punctuală, în zona în care își desfășoară activitatea.

5. Flexibilitatea locațiilor face diferența într-o campanie de succes

Alegerea ansamblurilor potrivite ține de mai multe criterii: orașul, zona, proximitatea față de punctele de interes ale brandului sau segmentul de preț al locuințelor din zonă. O rețea vastă de locații, verificate și cu trafic real, este ceea ce transformă o campanie dintr-o simplă prezență vizuală într-un canal de comunicare eficient, cu frecvență de expunere ridicată și rezultate măsurabile.