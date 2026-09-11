Te-ai întors din concediu? Cum îți dai seama dacă ai adus ploșnițe acasă

Valiza se despachetează repede, dar nu tot ce aduci din concediu se vede imediat. Toamna, după sezonul vacanțelor, tot mai multe familii din București observă primele mușcături la câteva zile după ce s-au întors acasă, iar explicația are, de multe ori, legătură cu bagajul de vacanță.

Semnele care nu mint

Ploșnițele nu sar și nu zboară. Se mută dintr-un loc în altul agățate de bagaje, haine sau tapițeria mijloacelor de transport, motiv pentru care un hotel aglomerat, un autocar de noapte sau o valiză lăsată pe podea sunt suficiente ca ploșnițele să ajungă acasă odată cu tine. Fenomenul e cunoscut de specialiști în dezinsecție din București, care confirmă că numărul solicitărilor crește vizibil imediat după sezonul concediilor.

Primul semn apare de obicei pe piele: mușcături grupate în șiruri sau în mici triunghiuri, mai ales pe brațe, umeri sau picioare, vizibile dimineața. Verifică și cearșaful, pot rămâne pete mici, ruginii, chiar unde ai dormit. Pe cusăturile saltelei, pe rama patului sau pe plintele din apropiere caută puncte negre, cât un vârf de ac, sunt excremente lăsate în urmă. Dacă găsești și pielițe translucide, cât un bob de orez, sunt urme lăsate de ploșnițele care cresc. La infestările mai avansate apare și un miros dulceag, ușor pătrunzător, în jurul patului. Niciun semn luat separat nu e o dovadă sigură, dar două sau trei semne împreună înseamnă că merită să verifici temeinic dormitorul.

Ce să nu faci

Primul instinct e să cumperi un spray din comerț. Din păcate, majoritatea sprayurilor împrăștie colonia în loc să o elimine, ploșnițele se refugiază în alte camere sau chiar la vecini, iar ouăle rămân neatinse de o singură aplicare. O nouă generație eclozează din ouăle depuse înainte de tratament, iar problema revine în câteva săptămâni.

„După fiecare sezon de concedii, primim mai multe apeluri de la oameni care observă primele mușcături la câteva zile după ce s-au întors acasă. Recomandăm un pachet de 3 intervenții, nu una singură, tocmai pentru că a doua generație eclozează din ouăle rămase după prima aplicare", spun specialiștii Bug Busters.

Când chemi specialistul

Dacă recunoști cel puțin două dintre semnele de mai sus, cel mai sigur pas este un tratament profesional împotriva ploșnițelor, cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății. Bug Busters, firmă DDD din București și Ilfov, lucrează cu un pachet standard de 3 intervenții: prima elimină adulții și nimfele, iar următoarele două prind generațiile care eclozează ulterior din ouăle rămase. Prețurile orientative pornesc de la 350 de lei pentru o garsonieră, 450 de lei pentru un apartament cu 2 camere, 500 de lei pentru 3 camere și 600 de lei pentru 4 camere, per intervenție, cu opțiunea de plată în 4 rate fără dobândă prin TBI Bank pentru sumele sub 2.000 de lei. Fiecare vizită se încheie cu un Proces Verbal de Execuție, iar garanția scrisă de 30 de zile se reînnoiește dacă mai e nevoie de o intervenție suplimentară.