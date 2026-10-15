Tehnologie elegantă, viață fără efort: cum designul și funcțiile inteligente transformă experiența la volan

Premiera mondială a unui concept-car LEPAS, la Chery International User Summit 2026

Concept-car LEPAS: premiera mondială a unui concept care explorează viitorul designului auto, alături de prezentarea direcției Next-Generation Leopard Aesthetics;

Design și confort: cine a câștigat premiul Best Interior Design Award | City Car la Torino Automotive Design Award 2026;

Mobilitate electrificată: modelele LEPAS L6 PHEV și L8, disponibile în România prin MATEROM, combină propulsia electrificată cu funcții concepute pentru confort și utilizare practică;

Tehnologie intuitivă: sisteme de asistare a parcării, camere cu vizualizare la 540° și dotări interioare menite să simplifice experiența la volan;

Prezență locală în dezvoltare: rețeaua LEPAS din România cuprinde în prezent opt locații, cu obiective de extindere la 12 dealeri până la sfârșitul anului 2026 și 24 de locații de vânzare până în 2027.

Pe măsură ce șoferii din România caută tot mai mult un echilibru între estetică, confort și tehnologie practică, producătorii auto explorează o abordare a mobilității centrată pe nevoile oamenilor, în care inovația simplifică experiența de zi cu zi, în loc să o complice.

Dincolo de performanță și consumul de combustibil, confortul, comenzile intuitive, spațiul interior și conectivitatea influențează tot mai mult deciziile de cumpărare a unei mașini. Tehnologia integrată eficient poate simplifica experiența condusului de zi cu zi, de la parcare și vizibilitate până la accesarea funcțiilor vehiculului prin intermediul serviciilor conectate. Aceste așteptări se reflectă și în direcțiile de design prezentate de producătorii auto la nivel internațional, unde aspectul unui vehicul este tot mai strâns legat de modul în care acesta răspunde nevoilor cotidiene.

În acest context, Chery International User Summit 2026 va aduce în prim-plan viziunea chinezilor asupra relației dintre eleganță, tehnologie și experiența de utilizare a mașinilor prezentului și viitorului. Programată în perioada 18–24 octombrie, reuniunea internațională dedicată utilizatorilor și partenerilor Chery, unul dintre cei mai mari producători auto din China, va include prima ediție a LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, desfășurată sub tema „TOGETHER IN ELEGANCE” („Împreună în eleganță”).

Unul dintre momentele principale ale evenimentului va fi premiera mondială a unui concept-car LEPAS, însoțită de prezentarea Next-Generation Leopard Aesthetics, o direcție de design pentru viitoarele modele, care explorează relația dintre eleganță, dinamism și tehnologia inteligentă. Evenimentul va reuni proprietari de vehicule, parteneri și reprezentanți ai presei, oferind o perspectivă asupra modului în care designul auto poate evolua în raport cu așteptările utilizatorilor.

Programul summit-ului va include și LEPAS Global Journey of Elegant Driving, eveniment în cadrul căruia modelul L6 EV va fi condus pe străzi urbane, autostrăzi și drumuri montane. Testele de conducere cu modelele L4, L6 și L8 le vor oferi participanților o imagine de ansamblu asupra gamei.

Demonstrațiile tehnologice vor prezenta sistemele de asistare a parcării APA și RPA, alături de Super Intelligent Valet Parking (SIVP), disponibil pe modelul L8. Global Elegance Promenade îi va invita pe participanți să împărtășească povești din orașele lor și propriile perspective asupra eleganței în viața de zi cu zi, combinând experiențele auto cu schimburile culturale.

Designul interior, o componentă esențială a confortului

Interiorul unui vehicul poate influența semnificativ experiența la volan. Spațiul disponibil, confortul scaunelor, materialele, spațiile de depozitare și dispunerea comenzilor contribuie la modul în care șoferii și pasagerii utilizează habitaclul.

LEPAS L6 ilustrează această abordare printr-un design interior cu linii fluide, o podea plată în zona din spate și compartimente de depozitare integrate, concepute pentru a valorifica practic spațiul disponibil. Reducerea zgomotului și a vibrațiilor contribuie la confortul din habitaclu.

În funcție de configurația de echipare, dotările includ: încărcare wireless, comenzi fizice, precum și scaune încălzite și ventilate. Aceste elemente răspund nevoilor cotidiene și ilustrează modul în care tehnologia și designul interior pot funcționa împreună fără a compromite funcționalitatea.

Interiorul modelului L6 a câștigat premiul Best Interior Design Award | City Car la ediția 2026 a Torino Automotive Design Award (TADA), ai cărei câștigători au fost anunțați în septembrie, la Torino, Italia. Competiția a reunit 87 de modele de la 46 de branduri auto chinezești, iar juriul a apreciat habitaclul spațios al modelului L6, calitatea materialelor, soluțiile flexibile de depozitare și tehnologiile integrate.

De la deplasările electrice în oraș la flexibilitatea călătoriilor lungi

Eficiența și autonomia rămân criterii importante pentru șoferii care evaluează vehiculele electrificate. În timp ce mașinile complet electrice permit deplasarea fără emisii la țeava de eșapament, modelele hibride plug-in combină propulsia electrică și un motor cu combustie, permițând utilizarea energiei electrice pentru traseele potrivite, păstrând în același timp flexibilitatea necesară călătoriilor mai lungi.

În România, LEPAS L6 PHEV este introdus ca SUV compact hibrid plug-in al brandului, în versiunea Elegance. L6 dezvoltă o putere totală de 205 kW și este echipat cu o baterie de 18,4 kWh. Potrivit datelor WLTP furnizate de producător, modelul oferă o autonomie în regim exclusiv electric de până la 92 km și o autonomie combinată de până la 1.058 km.

Cu o lungime de 4,554 metri, o lățime de 1,852 metri și o înălțime de 1,675 metri, L6 PHEV are un ampatament de 2,7 metri. Portbagajul oferă o capacitate de 323 de litri, asigurând spațiu pentru obiectele necesare în viața de zi cu zi și pentru călătoriile scurte. Combinația dintre dimensiunile unui SUV compact și un sistem de propulsie electrificat reflectă criteriile practice care contează în alegerea unei mașini pentru utilizarea urbană și deplasările în afara orașului.

Dotările de siguranță includ centuri de siguranță pentru locurile din față, cu limitatoare de forță și pretensionare, avertizări privind cuplarea centurilor pentru șofer și pasagerul din față, precum și airbaguri frontale, laterale față, cortină și un airbag central frontal. Pachetul include și un sistem electronic de imobilizare a motorului, precum și sisteme mecanice de blocare a ușilor din spate pentru siguranța copiilor. Aceste sisteme fac parte din echiparea de siguranță a vehiculului, alături de alte funcții disponibile în funcție de configurație.

Modelul mai mare, LEPAS L8, combină un motor termic de 1,5 litri cu propulsia electrică, dezvoltând o putere totală de 205 kW și un cuplu de 365 Nm. Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 7,9 secunde și oferă o autonomie combinată WLTP de până la 1.040 km. Consumul ponderat combinat WLTP este de 2,2 l/100 km.

Ampatamentul de 2.800 mm al modelului L8 oferă baza unui habitaclu conceput pentru confortul pasagerilor. Printre dotări se numără scaunele Cloud Comfort cu structură în 10 straturi, iar funcțiile de încălzire, ventilare și masaj sunt disponibile pentru scaunele din față, în funcție de versiune.

Tehnologia este concepută și pentru a facilita manevrele și a îmbunătăți vizibilitatea. L8 integrează sistemele Automated Parking Assist (APA), pentru asistarea parcării automate, Remote Parking Assist (RPA), pentru parcarea de la distanță, și un sistem de camere la 540° cu funcție Transparent Chassis, care permite vizualizarea zonei de sub vehicul. Printre celelalte funcții de asistare a șoferului se numără monitorizarea unghiului mort și asistența pentru faza lungă automată. Șasiul a fost calibrat de o echipă de specialiști europeni pentru a răspunde condițiilor de drum din Europa.

Consumul real de combustibil și autonomia electrică pot varia în funcție de nivelul de încărcare a bateriei, frecvența încărcării, temperatură, condițiile de drum și stilul de condus. Valorile WLTP oferă o bază standardizată de comparație, însă rezultatele pot diferi în utilizarea de zi cu zi.

Împreună, modelele L6 și L8 ilustrează două abordări ale mobilității electrice, alegerea depinzând de obiceiurile individuale de deplasare, accesul la infrastructura de încărcare, nevoile de spațiu și preferințele personale. În ambele cazuri, relevanța tehnologiei constă în capacitatea acesteia de a se adapta unor rutine diferite, de la naveta zilnică la călătoriile mai lungi.

LEPAS în România: disponibilitate locală și o rețea în dezvoltare

Cele două modele hibride plug-in fac parte din gama în extindere disponibilă clienților din România prin intermediul MATEROM, importatorul și distribuitorul local al brandului.

Rețeaua locală de dealeri cuprinde în prezent opt locații în București, Brașov, Bacău, Cluj-Napoca, Iași, Pitești, Sibiu și Timișoara. Planurile de extindere prevăd 12 dealeri până la sfârșitul anului 2026 și 24 de locații de vânzare până în 2027.

Cum redefinește șoferul experiența eleganței

O experiență elegantă la volan poate însemna lucruri diferite de la o persoană la alta. Pentru unii, aceasta este asociată cu un interior proiectat cu atenție; pentru alții, înseamnă tehnologie intuitivă, confort în călătoriile lungi sau funcții care simplifică manevrele de zi cu zi.

Aceste perspective se află în centrul campaniei globale #MyEleganceMoment, anunțată pe 8 octombrie 2026, care invită proprietarii de mașini LEPAS, reprezentanții presei și partenerii să împărtășească fotografii, videoclipuri și povești despre legătura dintre mobilitate și stilul de viață. Participanții selectați vor fi invitați la Global Elegant Lifestyle Week, unde vor putea face schimb de experiențe și discuta despre modul în care designul, confortul și tehnologia influențează așteptările lor de la un vehicul.

Context internațional pentru vehiculele cu energie alternativă

Chery Group, producătorul mai multor branduri auto, printre care și LEPAS, a raportat exporturi cumulate de peste șapte milioane de vehicule până la sfârșitul lunii august 2026, reflectând extinderea prezenței sale internaționale.

Pe măsură ce brandurile auto din China pătrund pe piețele europene, investițiile în vehicule cu energie alternativă, tehnologie și rețele locale de vânzări și service rămân esențiale. În România, dezvoltarea rețelei de dealeri pentru aceste branduri asiatice și a serviciilor de asistență pentru clienți va contribui la conturarea experienței de deținere a unei asemenea mașini, pe măsură ce gama de modele PHEV și 100% electrice continuă să crească.

Despre: LEPAS este un brand de mobilitate din portofoliul Chery Group, construit în jurul conceptului de „Elegant Mobility Life” și al celor trei direcții de brand: Leopard Aesthetics, Elegant Technology și Exquisite Space. Brandul se adresează consumatorilor care acordă importanță designului, tehnologiei, confortului și unui echilibru între viața profesională și cea personală.

În România, dezvoltarea LEPAS este realizată împreună cu Materom, importatorul exclusiv al brandului. Planul actual prevede 12 dealeri în 2026 și 24 în 2027.

Mai multe informații, aici www.lepas.ro

Despre: MATEROM este o companie de familie cu capital 100% românesc, cu peste 25 de ani de experiență în industria auto. Grupul MATEROM se numără printre primii trei distribuitori de piese auto cu capital românesc și include activități de distribuție de piese si accesorii auto, precum și reprezentanțe și service-uri auto autorizate. În portofoliul grupului se regăsesc dealeri pentru mărci precum Mercedes-Benz, Volkswagen, Škoda,Toyota, Dacia, Renault, Nissan, KGM, BYD, LEPAS si Geely.

Din 2015, MATEROM face parte din alianța internațională Nexus Automotive International și reprezintă în România conceptul de service NexusAuto. Compania își bazează dezvoltarea pe parteneriate pe termen lung cu producători, furnizori și clienți, precum și pe profesionalism, calitatea serviciilor și integritate.