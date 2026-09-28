Toamna și imunitatea: ce ajută organismul la schimbarea sezonului

Odată cu scăderea temperaturilor și reducerea numărului de ore de lumină naturală, organismul se adaptează treptat la un ritm diferit. Expunerea la soare poate scădea, programul de somn se poate modifica, iar timpul petrecut în spații închise crește, ceea ce favorizează și contactul mai frecvent cu virusurile respiratorii sezoniere.

În această perioadă, alimentația variată, somnul suficient, mișcarea și păstrarea unei rutine constante contribuie la funcționarea normală a organismului și a sistemului imunitar. Nu există însă un singur aliment sau supliment care să „întărească” imunitatea de unul singur.

Ce se schimbă pentru organism toamna

Trecerea de la vară la toamnă aduce modificări legate de lumină, temperatură și rutina zilnică.

Expunerea la lumină naturală se reduce

Zilele devin mai scurte, iar timpul petrecut afară tinde să scadă. Pentru unele persoane, reducerea expunerii la radiația UVB poate diminua sinteza cutanată a vitaminei D.

Nivelul de vitamina D nu scade însă automat la toată lumea odată cu venirea toamnei. Acesta depinde de mai mulți factori, precum zona geografică, alimentația, vârsta, pigmentarea pielii și timpul petrecut în aer liber.

Ritmul de somn se adaptează

Lumina naturală influențează ritmul circadian, mecanismul intern care contribuie la reglarea somnului și a stării de veghe.

Pe măsură ce diminețile devin mai întunecate și seara apare mai devreme, unele persoane pot observa modificări ale nivelului de energie sau ale orei la care li se face somn. Menținerea unui program regulat de odihnă poate facilita adaptarea.

Rutina zilnică se modifică

Temperaturile mai scăzute pot reduce timpul petrecut în aer liber și pot muta mai multe activități în spații închise. În această perioadă, o rutină echilibrată de somn, alimentație și mișcare poate ajuta la menținerea stării generale de bine.

Ce susține imunitatea

Susținerea sistemului imunitar depinde de mai mulți factori, de la aportul adecvat de vitamine și minerale până la somn, hidratare, activitate fizică și gestionarea stresului. În sezonul rece, atenția acordată acestor elemente poate contribui la menținerea unei alimentații și a unui stil de viață echilibrate.

Rolul vitaminei D în funcționarea sistemului imunitar

Vitamina D nu influențează doar sănătatea oaselor și absorbția calciului, ci are un rol important și în funcționarea sistemului imunitar, contribuind la reglarea răspunsului inflamator și la susținerea funcțiilor musculare.

Specialiștii recomandă, în special în lunile reci, o atenție sporită asupra aportului de vitamina D, fie din alimente precum peștele gras, ouăle sau lactatele fortificate, fie prin expunere moderată la soare atunci când vremea permite, în intervalul orar cu radiație UVB suficientă.

Zincul și răspunsul imun

Zincul este un alt element esențial pentru imunitate. Acest mineral activează celulele T, adică limfocitele responsabile de reglarea răspunsului imun și de identificarea agenților patogeni, dar are și proprietăți antioxidante, ajutând la protejarea celulelor împotriva radicalilor liberi.

Doza zilnică recomandată pentru adulți este între 8 și 11 mg, iar zincul se găsește în alimente precum carnea, fructele de mare, semințele de dovleac și leguminoasele.

Rolul microbiotei intestinale în imunitate

O parte importantă a sistemului imunitar este legată de intestin, iar echilibrul florei intestinale poate fi influențat de schimbările alimentare din sezonul rece.

Câteva obiceiuri alimentare pot susține acest echilibru:

o alimentație bogată în fibre susține bacteriile benefice;

alimentele fermentate, precum iaurtul sau varza murată, contribuie la diversitatea alimentației;

un aport redus de fibre și legume poate afecta echilibrul intestinal.

O dietă variată, cu suficiente fibre, legume și alimente fermentate, ajută la menținerea unei alimentații echilibrate în sezonul rece.

Somnul, hidratarea și alimentația

Somnul are, la rândul lui, o contribuție directă asupra imunității. În timpul somnului, organismul produce și reglează substanțe implicate în răspunsul imun, motiv pentru care un program de odihnă constant este la fel de important ca alimentația.

La ele se adaugă hidratarea corespunzătoare și un aport suficient de fructe și legume proaspete, surse naturale de vitamina C și de antioxidanți, care completează, alături de vitamina D și zinc, tabloul unei alimentații echilibrate pentru sezonul rece.

Activitatea fizică și gestionarea stresului

Stresul acumulat și lipsa activității fizice pot, la rândul lor, să influențeze indirect răspunsul imun, mai ales atunci când se adaugă peste un somn insuficient.

De aceea, susținerea imunității toamna nu se rezumă la un singur nutrient sau la un singur obicei, ci la o combinație de factori care acționează împreună, de la alimentație și somn, până la mișcare și gestionarea stresului cotidian.

Expresia „suport imunitar” este adesea folosită, dar poate da impresia că sistemul imunitar trebuie să fie „stimulat” constant. În realitate, un răspuns imunitar mai puternic nu este automat mai bun.

Scopul unui stil de viață echilibrat este de a susține funcționarea normală a organismului, nu de a obține o „imunitate perfectă”.

Echipa BodyTimeRO recomandă o alimentație variată, completată, atunci când este necesar, cu suplimente de vitamine și minerale potrivite nevoilor individuale, pentru susținerea funcționării normale a sistemului imunitar.

Pași practici pentru fiecare zi

Câteva obiceiuri simple pot ajuta organismul să se adapteze mai ușor la schimbarea de sezon.

Petrece timp în aer liber

Timpul petrecut afară, în special în prima parte a zilei, poate contribui la expunerea la lumină naturală și la reglarea ritmului circadian.

2. Păstrează o alimentație variată

Peștele gras și ouăle pot furniza vitamina D, carnea, semințele și leguminoasele contribuie la aportul de zinc, iar fructele și legumele furnizează vitamina C, fibre și alți nutrienți importanți. Diversitatea alimentară este mai importantă decât concentrarea asupra unui singur aliment considerat „bun pentru imunitate”.

3. Menține un program de somn constant

Culcarea și trezirea la ore apropiate pot ajuta la menținerea ritmului circadian. Reducerea expunerii la ecrane înainte de culcare poate fi utilă mai ales pentru persoanele care adorm greu.

4. Fă mișcare regulat

Activitatea fizică moderată și constantă este mai ușor de integrat în rutina zilnică și contribuie la sănătatea generală.

5. Nu lua suplimente automat

Venirea sezonului rece nu înseamnă că orice persoană are nevoie de vitamina D, zinc sau vitamina C sub formă de suplimente.

Necesitatea suplimentării depinde de alimentație, vârstă, stare de sănătate și existența unui posibil deficit.

Femeile însărcinate sau care alăptează, copiii, persoanele în vârstă, cele care urmează tratamente medicamentoase sau au afecțiuni cronice ar trebui să discute cu medicul sau farmacistul înainte de a începe suplimentarea.