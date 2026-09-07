Larsson a debutat pe 5 septembrie 2026 pentru Fulham, intrând în minutul 79 al meciului împotriva lui Crystal Palace, pierdut de echipa sa cu 2-3. Deși nu a reușit să influențeze rezultatul partidei, prezența sa pe teren a fost suficientă pentru ca Eintracht Frankfurt să încaseze suma garantată prin clauză.

Mijlocașul suedez a fost transferat de Eintracht în vara anului 2023 de la Malmö pentru 9 milioane de euro și a devenit rapid o piesă importantă în echipa din Bundesliga. În cei trei ani petrecuți la Frankfurt, Larsson a adunat 119 meciuri în toate competițiile și a marcat 10 goluri. Performanțele sale cele mai bune au fost înregistrate în a doua jumătate a sezonului 2024/25, potrivit publicației t-online.

Contractul lui Larsson cu Eintracht fusese semnat până în 2029, însă atât clubul, cât și jucătorul au decis să-l rezilieze pentru ca acesta să poată face pasul către Premier League, un vis declarat al suedezului. „Aveam nevoie de o schimbare, iar Premier League este locul unde îmi doresc să joc”, a spus Larsson anterior.

Transferul său la Fulham a venit și pe fondul deciziei clubului german de a-și reorganiza linia de mijloc. Potrivit t-online, Eintracht a adus deja noi jucători, precum Noel Aseko de la FC Bayern și Raphael Onyedika de la Club Brugge, întărind astfel compartimentul median.

Acum, Larsson speră să-și găsească locul în echipa lui Fulham, care a înregistrat un început de sezon dezamăgitor, fără puncte după primele trei etape din Premier League. Antrenorul Álvaro Arbeloa are de luat decizii importante pentru a redresa situația echipei sale.

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