Râul Fitzroy, recunoscut drept habitat al crocodililor de apă sărată de dimensiuni impresionante, a fost desemnat joi, 17 septembrie 2026, drept locația oficială pentru desfășurarea probelor de canotaj și kaiac-canoe din cadrul Jocurilor Olimpice de la Brisbane 2032, relatează AFP.

Decizia vine în urma unei evaluări tehnice independente calificate drept riguroase, dar stârnește deja controverse aprinse în lumea sportului internațional.

Locația controversată de la 600 de kilometri de Brisbane

Cursa olimpică va avea loc pe sectorul râului din dreptul localității Rockhampton, situată la aproximativ 600 de kilometri nord de orașul gazdă Brisbane.

Bazinul hidrografic al râului Fitzroy este al doilea ca mărime din Australia și reprezintă limita sudică a populației reproducătoare de crocodili de apă sărată, reptile recunoscute pentru agresivitatea lor extremă și atacurile mortale asupra oamenilor.

Teama privind prezența saurienilor este susținută de cazuri concrete înregistrate în ultimii ani.

În 2023, la doar șase kilometri de viitorul traseu olimpic, autoritățile au capturat un crocodil de apă sărată de 4,6 metri lungime, iar localnicii semnalează frecvent exemplare de mari dimensiuni pe acest tronson.

Curenți puternici, inundații și lipsă de cazare

Pe lângă pericolul evident reprezentat de reptile, specialiștii și comunitatea sportivă au ridicat semne de întrebare legate de condițiile de desfășurare a competiției.

Râul este predispus la inundații bruște și prezintă curenți puternici ce ar putea crea condiții inegale de concurs pentru diferitele culoare de navigație.

Totodată, capacitatea logistică a zonei a fost aspru criticată din cauza lipsei spațiilor de cazare suficiente pentru mii de sportivi, oficiali și spectatori.

O petiție online care solicita mutarea probelor într-o bază sportivă construită special lângă Brisbane a strâns mii de semnături, dar cererea a fost în cele din urmă respinsă de organizatori.

Validarea oficială și măsurile de siguranță

Evaluarea independentă realizată de World Rowing și Paddle Worldwide s-a axat pe analiza debitelor, nivelului apei și condițiilor de vânt, concluzionând că baza de la Rockhampton poate oferi condiții foarte bune de întrecere.

Președintele World Rowing, Jean-Christophe Rolland, și președintele comitetului de organizare Brisbane 2032, Andrew Liveris, au salutat confirmarea oficială a pistei.

„Ştim acum că râul Fitzroy poate oferi condiţii de competiţie echitabile în timpul Jocurilor”, a declarat preşedintele World Rowing, Jean-Christophe Rolland,