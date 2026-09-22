Naționala de fotbal a României debutează vineri, 25 septembrie, în noua ediție a Ligii Națiunilor. „Tricolorii” întâlnesc Suedia, pe Strawberry Arena din Solna, un cartier al capitalei Stockholm, de la ora 21.45 (în direct la Antena 1). Din grupa a 4-a din Liga B mai fac parte Polonia și Bosnia-Herțegovina.

Sute de copii la antrenamentul de la Mogoșoaia

Luni, 21 septembrie, naționala și-a deschis porțile bazei de pregătire de la Mogoșoaia. Conform FRF, aproape 500 de spectatori, printre care o majoritate covârșitoare de copii, de toate vârstele, au venit să își vadă favoriții de aproape și să le transmită energie pozitivă înaintea meciurilor din Liga Națiunilor.

În frunte cu Gheorghe Hagi, componenții primei reprezentative au dedicat primele 15 minute ale evenimentului exclusiv fanilor. „Tricolorii” au împărțit zâmbete, au oferit autografe pe tricouri, mingi și eșarfe și s-au fotografiat cu micii suporteri, oferindu-le acestora un cadou de neuitat.

După întâlnirea de la firul ierbii cu jucătorii favoriți, fanii prezenți au urcat în tribuna de la Mogoșoaia, au rămas să îi susțină pe jucători și au asistat la prima parte a ședinței de pregătire condusă de selecționerul României.

Burcă și Stanciu, cei mai grăbiți

Naționala s-a reunit duminică. Primii sosiți au fost Andrei Burcă și Nicolae Stanciu (amândoi vor juca la U Cluj în această stagiune), prezenți la baza de pregătire încă de săptămâna trecută.

Prima ședință de pregătire din această perioadă de cantonament a avut loc duminică după-amiază. Doar 6 jucători au ieșit pe gazon: Stanciu, Burcă, Rațiu, Dragomir, Matei Ilie și Mihăilă. Antrenamentul s-a încheiat cu un joc de tenis cu piciorul, 3 la 3, care i-a pus față în față pe Burcă, Dragomir și secundul Cătălin Anghel, respectiv Stanciu, Mihăilă și preparatorul Darius Hîmpea, cei din urmă fiind cei care au fost câștigători.

Fără Drăguș

După ce Denis Drăguș a suferit un traumatism la genunchiul stâng în meciul U Craiova – FCSB (5-0), investigațiile medicale efectuate azi au arătat că nu va putea fi recuperat în timp util. Astfel, fotbalistul legitimat la FCSB a devenit indisponibil pentru primele patru partide din Liga Națiunilor. Drăguș este al doilea tricolor care va absenta din motive medicale, după Florinel Coman.

Primele 4 jocuri din Liga Națiunilor