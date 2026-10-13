5 știri by Libertatea - Sport: Premiera carierei lui Max Verstappen și gestul lui Vinicius care l-a trimis direct la vestiare

Care a fost gestul lui Vinicius junior pentru care a plecat direct la vestiare, premieră în cariera lui Max Verstappen și ce noi detalii șocante au ieșit la iveală în cazul morții lui Diego Armando Maradonna. Sunt Călin Voicu și urmăriți 5 Știri din Sport by Libertatea.

Victoria lui Real Madrid din ultima etapă din LaLiga a fost umbrită de un scandal uriaș, în care este implicat direct Vinicius junior. În a doua repriză a meciului, la aproximativ 10 minute după ce Yan Diomande a deschis scorul, madrilenii sărbătoreau a doua lor reușită, însă, la scurt timp, bucuria a fost întreruptă de camera VAR. Imaginile au arătat cum, în timpul atacului, Vini junior l-a tras de păr pe un adversar. Gestul nesportiv i-a adus roșu direct starului brazilian, care nu va juca în El Clasico, pe 25 octombrie.

Liverpool - Manchester City, derby-ul ultimei etape din Premier League, a adus spectacolul promis. Cetățenii s-au impus cu scorul de 3 la 0 pe Anfield, după o rafală de goluri în repriza secundă. Prima parte a adus un joc echilibrat, cu Liverpool mai stăpână pe joc, însă, în a doua parte, Golurile lui Haaland, Doku și Rayan Cherki au decis partida. City a ajuns la 6 victorii consecutive în ligă.

Fotbalul European de top revine în această săptămână. Avem meciuri de top în Champions League, dar și motive să ne uităm la Conference. Runda a doua este deschisă de Galatasaray - Barcelona, în timp ce meciul etapei este fără dubiu Manchester City - Paris Saint Germain. Joi, ne îndreptăm atenția către Universitatea Craiova, care o primește acasă pe Getafe.

Max Verstappen a bifat o performanță istorică pe circuitul nocturn de la Marina Bay, obținând prima sa victorie din carieră în Marele Premiu din Singapore. Pilotul echipei Red Bull a încheiat un weekend impecabil, în care a fost cel mai rapid atât în calificările pentru sprint și cursă, cât și în ambele întreceri. Olandezul a reușit să se impună cu un avans de peste șapte secunde în fața rivalului de la Ferrari Charles Leclerc.

Noi detalii uluitoare ies la iveală în cazul morții lui Diego Maradonna, fostul fotbalist argenintinian de legendă. Procuratura națională a cerut pedepse grave în cazul a șapte persoane, acestea fiind acuzate de neglijență și omor. Leopoldo Luque, medicul personal al lui Maradona riscă 12 ani de închisoare și o interdicție profesională de 10 ani. Coordonatoarea îngrijitorilor la domiciuliu riscă 10 ani de detenție, fiind acuzată în același dosar.