Bulgaria cere României și Turciei supraveghere comună în Marea Neagră, după atacurile cu drone asupra a două nave comerciale

Atacurile cu drone asupra a două nave comerciale din Marea Neagră au determinat Bulgaria să ceară o cooperare mai strânsă cu România și Turcia în materie de schimb de informații și supraveghere. Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoianov, a subliniat necesitatea unei acțiuni coordonate, potrivit Novinite.

Apeluri pentru colaborare regională

Marți, Stoianov a discutat telefonic cu viceprim-ministrul și ministrul român al Apărării, Radu Miruță, și cu omologul său turc, Yașar Güler. „Situația din Marea Neagră devine din ce în ce mai complexă și necesită o acțiune sporită și coordonată din partea noastră, ca aliați. Numai prin schimbul eficient de informații, o supraveghere sporită și o coordonare strânsă putem răspunde riscurilor crescânde și putem asigura securitatea în Marea Neagră”, a declarat Stoianov, conform unui comunicat al Ministerului Apărării din Bulgaria.

În urma discuțiilor, cei trei miniștri au convenit să intensifice cooperarea pentru a proteja navigația în Marea Neagră și să coordoneze măsurile de răspuns la provocările de securitate din regiune.

Atacuri repetate în zona economică bulgară

Ultimul atac, petrecut în noaptea de 12 spre 13 octombrie 2026, a dus la scufundarea unei nave comerciale și avarierea gravă a unei alteia. Acesta este al doilea incident similar care are loc în zona economică exclusivă a Bulgariei în decurs de o săptămână.

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a convocat de urgență o ședință a Consiliului de Securitate al Guvernului pentru a analiza situația. Ulterior, acesta a discutat cu ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Radev a declarat că, deși nu există dovezi clare privind sursa dronelor, „nu există nicio logică pentru ca Ucraina să-și distrugă propriile nave, iar rezultatele acestor atacuri sunt în favoarea Rusiei”. Cu toate acestea, oficialii bulgari au evitat să acuze direct Moscova.

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a condamnat atacurile, calificându-le drept o încălcare gravă a dreptului maritim internațional. Într-o declarație publicată pe site-ul Președinției, aceasta a subliniat importanța protejării securității din Marea Neagră, fără a menționa însă numele Rusiei.interne