La eveniment au fost prezentate cele două trofee primite de echipa naţională pentru succesul din Franţa: Cupa Mondială, care a rămas în posesia României, şi un trofeu special acordat de Federaţia Internaţională de Handbal primei reprezentative care s-a impus de 3 ori în competiţia supremă.

Foştii campioni mondiali români care au contribuit la succesele din 1961, 1964, 1970 şi 1974 au fost premiaţi de Asociaţia Club Sportiv Team ”Cristian Gaţu”.

Ne bucurăm că am reuşit să construim o familie. Prezenţa atâtor campioni mondiali aici ne arată că nu am greşit şi că familia aceasta va merge mai departe, în ciuda pierderilor pe care le-am suferit de-a lungul anilor. Eu îi felicit pe toţi pentru tot ceea ce au realizat la echipa naţională şi pentru ceea ce reprezintă ei azi în societatea românească. Sper să facem în continuare lucruri bune, aşa cum am învăţat toţi în tinereţea noastră. Însă recunosc că de foarte multe ori mă încearcă un sentiment de amărăciune şi de regret… regret că poate am făcut prea multe pentru handbal… dar mai ales pentru structura care conduce handbalul românesc de azi. Adică pentru Federaţia Română de Handbal de azi, care aş vrea să nu fie şi viitoare. Le mulţumesc celor din cadrul federaţiei pentru prezenţa la evenimentul nostru.

Cornel Oțelea, singurul român triplu campion mondial, ironic: