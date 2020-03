De Bogdan Cioara (Arad),

Adrian Petrișor are 39 de ani, este din Arad și deslușește tainele acestui sport de la începuturile adolescenței.



Sculele din garajul vecinului

”Am avut vecin, Gigi Crainic, care își etala mereu sculele la garajul din spatele blocului. Eu eram curios și m-a luat odată la un concurs pe balta de la Cicir, unde i-am bătut pe toți ca pe mere. Apoi am avut șansa să intru direct în competiție. Aveam 15 ani și așa a început totul. Apoi am participat alături de Nică Degeratu în competiții, până în al doilea an de seniorat, după care am luat-o pe cont propriu”, începe Adi Petrișor povestirile care ar putea dura o săptămână.

Interlocutorul nostru face parte din echipa PescuitArad Shimano, are două magazine de profil în Arad și are emisiuni pe canalul de televiziune Fishing & Hunting, site-ul pescuitarad.ro și pe canalele de youtube Normark.



De la plută, la feeder

Petrișor a început pescuitul la plută, dar a ajuns să mânuiască feeder-ul cu aceeași măiestrie.

”Cel mai bun rezultat de individual la staționar a fost un loc 4 pe țară. Pe echipe, la pescuitul la plută cu rubeziana, cu excepția unui singur an, am prins mereu podiumul. O echipă este formată din cinci titulari și una sau două rezerve. Am participat și la campionate Mondiale, în Italia, Belgia, Spania, Belarus. După ce am avut primul feeder, un Spro Hexaforce, am sunat la AJVPS la București, cu intenția de a organiza un campionat național de pescuit la feeder. Au fost de acord, s-a ținut la Sărulești și am câștigat în primii trei ani.

De vreo zece ani pescuiesc preponderent în acest stil, atât pe râuri, cât și pe bălți. Este un stil prin care atragi peștele pe vad prin nada introdusă în coșuleț sau momitor. Nu este atât de simplu, deoarece în funcție de adâncime, curenți sau temperatură, nada trebuie umectată mai intens sau nu, astfel încât să se desfacă acolo unde avem momeala. Altfel, mai bine stăm acasă. Adrian Petrișor:

Din punct de vedere al cheltuielilor, acesta spune că, pentru un om cu un venit mediu, este foarte greu să facă pasul spre competiție.

”Costurile sunt mari, pentru un om de rând. Am noroc cu sponsorul meu, pentru a asigura cazarea, echipamentul. Nu te poți prezenta cu un scăunel și un minciog de un metru. Veți fi surprinși să aflați că există mulți pescari care ar face față în competiții, dar nu pot pătrunde aici din punct de vedere financiar. Există și cazul invers, de oameni cu bani, care spun că vor defila, dar când te uiți după ei în clasament, nu-i găsești”, ni se destăinuie Adi Petrișor.

Prețuri pentru amatori

Cu 600 lei te încadrezi la o lansetă feeder cu mulinetă, fir, cârlige pentru un pescuit eficient atât pe râu, cât și pe lac. Apoi, cu o nadă de 10 lei și viermi de 10-15 lei pentru fiecare ieșire la pescuit, avem o activitate ieftină și sănătoasă, ținând cont că pentru orice ieșire în oraș cheltui cel puțin 100 lei.

Adrian Petrișor:

Au oprit barajul și cel mai bun loc a devenit cel mai prost!

Acesta rememorează o experiență neplăcută anul trecut, la campionatul național de la Racovița, lângă Sibiu, pe Olt: ”După 4 runde eram lider. Înainte de ultima rundă au oprit barajul, apa nu a mai curs deloc, peștii s-au tras în cealaltă parte, iar cel mai bun loc a devenit cel mai prost”.



”La Campionatul Mondial pe cluburi, în Spania, am participat împreună cu Pescuitarad Shimano și am pierdut podiumul la balotaj, în Spania, la Valencia. Practic, a fost o diferență de 20 de grame. Dacă un pește avea doi solzi în plus aș fi câștigat. Acolo, coechipierul meu Cosmin Brola a câștigat cel mai important concurs de feeder”, explică Adrian.



Chinul din Belarus

”Cel mai crunt campionat mondial a fost în Belarus. Am stat 15 ore în vamă, după care am fost cazați într-o cameră cu un pat mic, în care am dormit pe lat. A fost groaznic, oribil”, spune Adi, încercând un zâmbet la câțiva ani de la teribilul eveniment.

”Amintirile plăcute sunt date de rezultat. Restul sunt povești. În Ungaria, am fost invitați în 2019 la unul dintre cele mai mari concursuri pe echipe din lume. Lângă Szeged, pe pista de concurs de la Matyer, au participat 28 de echipe și noi, PescuitArad Shimano, la prima participare am reușit locul 3”, descrie Petrișor experiența, amintind de progresul făcut de vecinii de la vest și în acest domeniu.



România vs. Ungaria

Din investițiile masive făcute în sport, în ultimii 20-25 de ani în Ungaria, nu face excepție pescuitul.

”În Ungaria, în primul rând trebuie deții un permis. Cu acesta, nu poți pescui! În baza acestui permis de pescar sportiv, îți cumperi abonament pe diferite zone. Eu îmi iau pe Tisa și pe Dunăre, astfel ajung la echivalentul a 600 lei anual. Se pot achiziționa și bilete zilnice, pe diferite ape, de la benzinării sau de la magazinele de pescuit din localitățile limitrofe apelor în care vrem să pescuim.

În România, permisul pe un an costă aproximativ 100 de lei. De unde să se populeze râurile din acești bani? De unde să angajeze AJVPS Arad, de exemplu, zece oameni care să controleze pescarii dacă au permis? Sunt întrebări retorice, iar lipsa acestor fonduri duce la braconaj. Nu înțeleg din ce motiv, la noi sistemul stă pe loc Adrian Petrișor:

Adrian Petrișor aruncă mănușa celor îndreptățiți să ia măsuri, pentru ca peștii să nu dispară definitiv din apele noastre.

22,8 kg a cântărit cea mai importantă captură de crap a lui Adrian Petrișor