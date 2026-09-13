Cine transmite meciul Alexander Zverev - Ben Shelton din finala masculină de la US Open. La ce oră începe competiția

Alexander Zverev și Ben Shelton se întâlnesc duminică, 13 septembrie, în finala masculină de la US Open 2026. Meciul pentru trofeul de la Flushing Meadows începe la ora 21.00, ora României, și poate fi urmărit în direct la Eurosport 1 și pe HBO Max.

Ultimul turneu de Mare Șlem al anului ajunge la momentul decisiv. Alexander Zverev și Ben Shelton se vor duela pentru trofeul US Open, pe arena Arthur Ashe, într-o finală care pune față în față experiența germanului cu ambiția americanului aflat la prima sa finală de Grand Slam.

Finala masculină de la US Open este programată duminică, 13 septembrie 2026, de la ora 21.00, ora României.

La New York, partida este programată să înceapă la ora 14.00, pe Arthur Ashe Stadium, conform programului oficial al competiției.

Fanii tenisului din România pot urmări finala în direct și în exclusivitate pe Eurosport 1 și pe HBO Max.

US Open 2026 este transmis în România pe Eurosport și HBO Max, iar toate meciurile sunt disponibile și la cerere pe platforma de streaming.

Alexander Zverev, numărul 2 mondial, traversează cel mai bun sezon al carierei sale la nivel de turnee majore. Germanul în vârstă de 29 de ani a câștigat primul său titlu de Grand Slam la Roland Garros și a ajuns ulterior în finala de la Wimbledon, unde a fost învins de Jannik Sinner.

La US Open, Zverev a trecut în semifinale de Karen Khachanov, după un meci încheiat cu 6-3, 7-6 (9/7), 7-6 (8/6).

Pentru Ben Shelton, numărul 9 mondial, finala de la US Open reprezintă cel mai important meci al carierei.

Americanul, în vârstă de 23 de ani, a ajuns în ultimul act după ce l-a învins în semifinale pe compatriotul său Frances Tiafoe, scor 4-6, 6-3, 6-3, 7-5.

În sferturile de finală, Shelton a produs una dintre marile surprize ale turneului, eliminându-l pe campionul en-titre Carlos Alcaraz.

Victoria în fața lui Tiafoe l-a transformat pe Shelton în primul jucător american de culoare care ajunge în finala US Open după Arthur Ashe, în 1972.

În plus, americanul are șansa de a pune capăt unei așteptări de 23 de ani pentru tenisul masculin din Statele Unite. Ultimul american care a câștigat un titlu de Grand Slam la simplu masculin este Andy Roddick, la US Open 2003, relatează Reuters.

Partida de pe Arthur Ashe se anunță o confruntare între doi jucători care se bazează foarte mult pe serviciu și pe loviturile puternice.

Zverev are avantajul experienței și al palmaresului direct, în timp ce Shelton va beneficia de susținerea publicului american și vine după victoria spectaculoasă în fața lui Alcaraz.