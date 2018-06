Multimpla campioană s-a prezentat, la antrenamentul de azi, alături de sparring-partener și de antrenorul Patrick Mouratoglou.

A purtat colanți speciali, semn că se va prezenta la Londra într-un echipament asemănător cu cel de la Roland Garros.

Sportiva din SUA este a doua favorită la câștigarea trofeului la Wimbledon, potrivit bookmakerilor. Casele de pariuri o indică pe Kvitova cu prima șansă (cota 4,5).

Serena Williams are cota 6,5, iar Garbine Muguruza – 8,5. Maria Sharapova (foto) are cota 12, iar Simona Halep are cota 15, la egalitate cu Karolina Pliskova.