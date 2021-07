Sportiva Ana Maria Brânză – Popescu, medaliată cu argint în proba individuală de spadă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a fost întâmpinată festiv, la Salonul Prezidenţial al Aeroporului Internaţional Henri Coandă – Otopeni.

„Pot să fac o glumă total deplasată, acum. Sigur nu vine domnul Borcea de undeva, că sunt prea multe microfoane?”, şi-a început ea declaraţia, potrivit news.ro. Apoi, şi-a dat masca jos, menţionând: „De o lună de zile, şi la duş am intrat cu masca, e greu să mă despart de ea”.

Scrimera a transmis un mesaj pentru reprezentanții presei prezenți la Aeroportul Otopeni – Henri Coandă.

„Mă bucur că după 13 ani de zile am văzut mai puţine titluri cu «Brânză a pierdut aurul», dar încă mai sunt. Mă bucur că o parte dintre voi aţi înţeles mesajul, că un loc la Jocurile Olimpice se câştigă, oricum ar fi el şi simplul fapt că te-ai calificat acolo este un loc câştigat”, a spus ea.

După aceea, a avut o replică acidă la adresa ministrului Sportului, Eduard Novak, care a declarat că ea nu ar fi luat medalia de aur la JO, chiar dacă federaţia de scrimă ar fi fost mai bine finanţată.

Apropo de finanţare, domnule ministru, am avut ca sparring-partneri sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate, pentru că nu mai am alţii. Îmi doresc tare mult să ajungeţi dumneavoastră la Tokyo şi să luaţi aurul ăla pe care nu am fost în stare să-l iau.

Scrimera Ana Maria Brânză – Popescu: