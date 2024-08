„Pot să spun cu toată mândria că am dat efectiv totul. Dacă ar mai fi fost, nu aș mai fi putut. Nu sunt supărată. Sunt fericită că am luptat și nu am renunțat. Pentru noi a fost un an foarte dificil și e bine să nu uităm să ne bucurăm de competiție în sine, pentru că dacă am alerga după aur, am face degeaba sport”, a spus Simona Radiş, după cursă, la TVR.

La rândul ei, Ancuța Bodnar a spus: „Ne bucurăm că am reușit să obținem aceste rezultate. O să încercăm să facem o cursă foarte bună și la 8+1. Pentru noi nu s-au terminat Jocurile Olimpice. Ne vedem pe 3 august”.

Simona Radiș și Ancuța Bodnar au făcut o cursă bună, pe care au încheiat-o cu timpul de șase minute, 50 de secunde şi 69 de sutimi.

Cursa a fost câștigată de echipajul din Noua Zeelandă, cu timpul de șase minute, 50 de secunde și 45 de sutimi.

Canotoarele Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar sunt și medaliate cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

