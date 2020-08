S-a simțit rău acum vreo două-trei zile. Are gust, are miros, nu sunt semne clare, dar s-a simțit rău, în sensul că l-a durut capul destul de tare și noaptea a făcut și un pic de temperatură. A decis să meargă și să-și facă toate analizele. Așteptăm răspunsul la toate analizele, este sub observație, sub control, i-a luat sânge, i-a făcut și testul. Edi Iordănescu, fiul lui Anghel Iordănescu:

”Întâmplarea face că de atunci, se simte mult mai bine, nu s-a agravat. El și sora s-au izolat. Mama a fost plecată ceva timp de acasă, a plecat cu fratele meu mai mic, au fost într-un concediu. Tata a rămas în București, urma să plece împreună, dar am preferat toți să avem grijă, să fim precauți, iar ei stau separat față de noi, restul”, a mai declarat Edi Iordănescu.

Fiul fostului selecționer spune că Anghel Iordănescu s-a gândit, la început, că e o simplă răceală: ”În primă fază, nu s-a gândit la asta. Ulterior s-a gândit să elimine scenariul ăsta și a făcut testul. Inițial se gândise la alte lucruri, că poate a răcit. Sper să fie totul ok și să nu fie probleme”, a declarat Edi Iordănescu, la Digi Sport Matinal.

Și Maria Iordănescu, fiica “Generalului”, şi-a făcut testul pentru coronavirus și așteaptă rezultatul.

“M-am testat şi nu am primit rezultatul. Nu am gust şi miros, în rest mă simt foarte bine. Nu am făcut febră, absolut nimic. Eu m-am autoizolat, la fel şi tata. Încercăm să îi protejăm pe cei din jur”, a declarat Maria Iordănescu pentru AntenaSport.

