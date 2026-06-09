Omar Artan, desemnat „Arbitrul Anului 2025” al Confederației Africane de Fotbal (CAF), ar fi trebuit să fie primul somalez din istorie selectat pentru a arbitra la Cupa Mondială. Acesta nu a primit o explicație oficială din partea autorităților americane. Totuși, Somalia se numără printre țările vizate de o interdicție de călătorie impusă de administrația președintelui american, Donald Trump.

FIFA a confirmat că Artan nu va mai putea arbitra la Cupa Mondială din 2026, găzduită de Canada, Mexic și Statele Unite. „FIFA confirmă că arbitrul Omar Abdulkadir Artan nu va putea să se antreneze sau să oficieze la Cupa Mondială din 2026, după ce i s-a refuzat intrarea în Statele Unite”, a declarat forul de conducere.

Omar Artan ar fi fost primul somalez care arbitrează la Cupa Mondială în istoria competiției. Foto: Profimedia.

„FIFA nu intervine în procedurile de imigrare ale ţării gazdă, inclusiv acordarea vizelor, şi a fost informată de autorităţi că statutul domnului Artan nu va fi modificat în acest moment”, se arată în comunicat. „În conformitate cu competiţiile FIFA anterioare, guvernul ţării gazdă are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte cine primeşte o viză şi cine este admis pe teritoriul său.”

Un consilier superior al Ministerului Tineretului și Sportului din Somalia a confirmat pentru BBC refuzul intrării, precizând că Artan călătorea cu documente valide. De asemenea, un oficial al ambasadei somaleze din Nairobi a declarat că arbitrului i s-a emis un pașaport diplomatic pentru a-i facilita călătoria după dificultăți anterioare privind obținerea vizelor.

Federația Somaleză de Fotbal (SFF) a solicitat clarificări urgente de la FIFA. Într-un interviu acordat BBC World Service, Andrew Giuliani, liderul Task Force-ului Casei Albe pentru Cupa Mondială, a susținut decizia autorităților americane: „Deși nu pot oferi detalii, pot spune că decizia de a i se refuza accesul a fost corectă și o susțin.”

Artan era unul dintre cei 52 de arbitri desemnați de FIFA pentru Cupa Mondială, care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie. Cu o carieră în arbitraj începută în 2018, Artan a oficiat meciuri importante, inclusiv la Cupa Africii pe Națiuni (AFCON).

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