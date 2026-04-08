Diego Simeone: „Mă lua la masă la el acasă, mă proteja pentru că eram încă un copil”

Diego Simeone, care este cunoscut pentru stilul său dur de pe bancă, a vorbit cu emoție despre Mircea Lucescu, omul care i-a marcat începuturile în cariera sa.

Actualul tehnician al Atletico Madrid l-a avut ca antrenor pe acesta în perioada în care evolua la Pisa și ulterior la Inter. Argentinianul a rememorat relația construită în anii respectivi, subliniind sprijinul primit la început de drum.

„Am o amintire extraordinară despre el și transmit condoleanțe familiei. Îmi amintesc de perioada de la Pisa, când făceam primii pași în fotbal. Mă lua la masă la el acasă, mă proteja pentru că eram încă un copil”, a declarat Diego Simeone, potrivit Sky Sport.

„Păstrez o amintire deosebită a omului și a antrenorului, dar cifrele vorbesc de la sine pentru el. L-am avut apoi și la Inter, o perioadă nu la fel de bună, dar el a fost mereu foarte direct, umil, un om cu suflet mare”, a transmis acesta.

Andrea Pirlo: „M-ai crescut ca pe un fiu”

Andrea Pirlo, legendarul mijlocaș italian debutat de Mircea Lucescu la Brescia, a reacționat în urma veștii dureroase.

„Mulțumesc pentru tot, Mister… nu voi înceta niciodată să-ți mulțumesc… m-ai crescut ca pe un fiu, oferindu-mi șansa să mă confrunt cu ceilalți când eram foarte tânăr… m-ai învățat ce înseamnă să iubești acest sport în toate detaliile lui… nu voi înceta niciodată să-ți mulțumesc… drum bun, Mister… mulțumesc, Mircea”, a transmis acesta.

Fabio Capello și Zvonimir Boban au vorbit cu melancolie despre „Il Luce”

Fabio Capello, în vârstă de 79 de ani, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria Italiei, și Zvonimir Boban, în vârstă de 57 de ani, legenda fotbalului croat, i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, relatează GSP.ro.

Jurnaliștii italieni de la Sky Sport au aflat vestea morții lui Mircea Lucescu în timpul emisiunii care avea subiect central seara de Liga Campionilor, cu „sferturile” Real Madrid – Bayern (1-2) și Sporting – Arsenal (0-1).

Fabio Capello și Zvonimir Boban, nume uriașe din fotbalul mondial, erau prezenți în emisiune, cei doi vorbind cu melancolie despre „Il Luce”.

„A fost un antrenor bun, o persoană frumoasă, un tip simpatic aș putea spune. Era foarte vivace și când te întâlneai cu el îi plăcea să discute despre fotbal, dar și despre cele ale vieții. Era o persoană curioasă.

De fiecare dată când m-am văzut cu el, de fiecare dată mi-a plăcut. Iar ca antrenor, cifrele sale vorbesc de la sine”, a spus Capello.

„Un om dulce, expresiv, îmi aduc aminte de el cu melancolie, ca între balcanici. O fire boemă, a iubit fotbalul italian. Știu cât de mult i-a plăcut! O persoană extraordinară. Să se odihnească în pace!”, a spus Boban, fost câștigător de Liga Campionilor cu AC Milan.

Mauro Milanese l-a numit pe Mircea Lucescu „un inovator”

Mauro Milanese, în vârstă de 54 de ani, fostul elev al lui Mircea Lucescu de la Inter Milano în sezonul 1998-1999, a reacționat după moartea legendarului antrenor român.

Acesta a declarat că pe grupul jucătorilor din acel an de la Inter a fost discutată vestea tragică, iar ulterior a spus câteva cuvinte în legătură cu experiența sa cu Mircea Lucescu, numindu-l „un inovator”.

„Tocmai l-am comemorat pe mister în grupul pe care îl avem noi, jucătorii de la Inter din acea perioadă. De obicei, îl folosim pentru zile de naștere, dar o amintire despre Lucescu era obligatorie, având în vedere ce fel de om a fost.

A fost un inovator pentru acei ani. Într-o perioadă în care la noi triumfa tactica defensivă, el se gândea mereu să producă un joc ofensiv.

Lucra enorm la demarcările fără minge pentru a ajunge la gol. Chiar dacă în acea echipă, cu Ronaldo, Zamorano, Recoba, Baggio și Ventola, poate că nu ar fi fost nevoie.

Am amintiri foarte bune cu dânsul, era un om deosebit. În acea perioadă la Inter, probabil a plătit prețul așteptărilor exagerate care existau față de o echipă ce investise enorm și era plină de campioni.

Era un om umblat prin lume, care a călătorit mult și a cunoscut numeroase culturi. A reușit întotdeauna să extragă tot ce era mai bun din fiecare experiență”, a declarat Milanese, conform Tutto Mercato Web.

Reacția lui Pascal Nouma după moartea lui Mircea Lucescu

Pascal Nouma, 54 de ani, a reacționat la tragica dispariție a lui Mircea Lucescu.

„Unii oameni sunt mai mult decât niște antrenori…Ei lasă o amprentă în viața ta. Mircea Lucescu nu a fost doar antrenorul meu, ci un adevărat mentor. M-a învățat cum să lupt pe teren…Și cum să fiu bărbat în afara lui.

Fiecare moment petrecut sub îndrumarea lui a devenit o parte neprețuită a călătoriei mele. Mulțumesc, antrenorule…Nu doar pentru fotbal, ci pentru tot ce mi-ai oferit. Cu respect și recunoștință… Vei avea întotdeauna un loc special în inima mea”, a transmis Pascal.

„O pierdere imensă pentru fotbal”, a transmis Bafétimbi Gomis

„Mircea Lucescu nu a fost doar un mare antrenor, ci un om care a înțeles fotbalul înaintea timpului său. Sunt recunoscător că am împărtășit câteva momente și conversații cu el. Această fotografie va rămâne o amintire specială. Mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru comunitatea Galatasaray. O pierdere imensă pentru fotbal. Odihnește-te în pace, Mister”, a spus fotbalistul francez.

Mesajul lui Henrikh Mkhitaryan după moartea lui Mircea Lucescu

Henrikh Mkhitaryan (37 de ani), mijlocaș la Inter Milano, a publicat un mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu.

„Mister, ai fost unul dintre primii mei antrenori – cel care mi-a oferit șansa să cresc și să îmi încep cariera internațională. Îți voi fi recunoscător pentru totdeauna pentru șansa de a trăi ceea ce am visat încă din copilărie. Mulțumesc pentru îndrumare, pentru încredere și pentru că m-ai ajutat să devin jucătorul și omul care sunt astăzi.

Fotbalul a pierdut un adevărat gentleman și un vizionar al jocului. Odihnește-te în pace, Mister. Vei avea întotdeauna un loc foarte special în inima mea. Inima mea plânge…”, a transmis Henrikh Mkhitaryan.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus joi, 9 aprilie, la Arena Națională, pentru ca toți cei care l-au admirat să îi poată aduce un ultim omagiu. Ulterior, Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE