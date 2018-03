Chestorul Marcel Popescu, fost comandant al Clubului Sportiv Dinamo, este socios la Barcelona. Chestorul cotizează câte 190 de euro pe an pentru gruparea catalană.

”Am fost la câteva meciurile Barcelonei, dar, la un moment dat, mi-a părut rău, consider că s-ar fi văzut mai bine meciul la televizor, plus că pe canapeaua din sufragerie aș fi avut și persoane cu care să comentez partida. Am avut loc în tribună la cucuieți, sus, în vârf, de unde fazele nu pot fi urmărite foarte bine. Eu țin cu Barcelona și cu Manchester United, dar îmi place și de Pep Guardiola (n.r. – managerul celor dela City), pentru stilul imprimat echipelor pe care le pregătește”, a dezvăluit Marcel Popescu.