Centrala Nucleară de la Cernavodă s-ar putea redeschide, în cel mai bun caz, în a doua jumătate a lunii octombrie, dar vor trebui urmărite și prognozele hidrologice, a declarat, joi, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, pentru ziarul Libertatea.

Repornirea centralei de la Cernavodă rămâne incertă din cauza debitului scăzut al Dunării, iar cea mai recentă prognoză, din 4 octombrie, arăta că debitul fluviului Dunărea la intrarea în România, în zona Baziaș, va fi sub valorile medii multianuale în lunile octombrie, noiembrie și decembrie.

Cristian Bușoi: Spre finalul lui octombrie, în cel mai bun caz

„Cu siguranță nu în următoarele 10 zile (va fi repornită centrala de la Cernavodă - n.r.), deci va fi în a doua jumătate a lunii octombrie, în cel mai bun caz. Totuși, prognozele sunt încă rezervate și pentru a doua jumătate a lunii octombrie”, a precizat Cristian Buşoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

Un alt aspect semnalat de Bușoi este acela că centrala de la Cernavodă poate fi repornită doar în condiţii de maximă siguranţă, în caz contrar existând riscul deteriorării pompelor.

Acest lucru ar putea face ca unitatea care produce energie nucleară să fie nefuncţională pe o perioadă de până la un an.

Autorităţile vor anunţa momentul repornirii, doar după ce vor exista toate garanţiile de siguranţă, a mai explicat Buşoi.

„Când vom avea o estimare clară, vom comunica, tocmai ca să nu distorsionăm piața. Vom avea grijă cum facem acest anunţ”, a adăugat oficialul, subliniind importanţa unei comunicări responsabile.

Ce arată prognoza pentru octombrie pe Dunăre

Conform prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), în luna octombrie 2026, debitul maxim al Dunării la Baziaș este estimat la 1.600 metri cubi pe secundă (mc/s), semnificativ mai mic față de media multianuală de 3.900 mc/s, iar cel minim la 1.200 mc/s.

Prognoza hidrologică pentru trimestrul IV. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

De asemenea, specialiștii de la INHGA mai arată că regimul hidrologic al râurilor din România se va menține, în general, la un nivel scăzut.

În luna octombrie, acesta ar putea ajunge la 30-50% din mediile multianuale lunare, cu valori mai ridicate (50-80%) în bazinele Vișeu, Someșul Mare, Prahova, Olt (sector superior) și Bistrița.

Prognoza INHGA pentru octombrie 2026. Foto: INHGA

Totuși, în bazinele hidrografice ale râurilor Râmnicu Sărat, Bârlad și din Dobrogea, valorile vor coborî sub 30%.

Centrala nucleară de la Cernavodă, închisă din 27 iulie

Pe 1 octombrie, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a hotărât ca starea de alertă din domeniul energetic să fie menținută încă 30 de zile.