Cine sunt singurii jucători de tenis din România care au cucerit un titlu de Mare Șlem

Printre cele 58 de titluri la simplu, pe care Ilie Năstase le-a câștigat de-a lungul carierei sale, se numără și US Open î 1972, respectiv Roland Garros în 1973. La dublu a câștigat turneele de la Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 și US Open în 1975. A câștigat de asemenea de patru ori Turneul Campionilor în anii 1971, 1972, 1973 și 1975

Ilie Năstase și Viginia Ruzici au câștigat la Roland Garros. Nasty n-a pierdut nici un set în 1973

În 1973, ”Nasty“ a intrat în istoria turneului de la Roland Garros, fiind al doilea tenisman care s-a impus fără să la Roland Garros piardă nici un set pe parcursul competiţiei. Tot în acelaşi an, Năstase a ajuns pe locul 1 în clasamentul ATP. În 1972, la US Open, Ilie Năstase avea 26 de ani și 53 de zile.

Virginia Ruzici, actualul manager al Simonei Halep, s-a impus la Roland Garros cinci ani după ce a făcut-o Ilie Năstase, în 1978, după ce a învins în ultimul act tot o jucătoare din Iugoslavia, pe Mima Jaosovec, 6-2, 6-2. Avea 23 de ani și 130 de zile.

Tot, în 1978, a câștigat finala de dublu de la Roland Garros alături chiar de Mima Jausovec, cele două învingându-le în meciul decisiv pe franțuzoaica Gail Sherriff Lovera și Lesley Turner Bowrey, cu 6-4 și 6-3.

În 1977, Florenţa Mihai a pierdut titlul în faţa aceleiași Mima Jausovec, 2-6, 7-6, 1-6.

În 1980, Virginia Ruzici a ajuns din nou în ultimul act al competiţiei de la Paris. A pierdut, însă, în faţa americancei Chris Evert, 0-6, 3-6

Istoria titlurilor românești in Grand Slam începe in 1970. Ilie Năstase și Ion Țiriac câștigau in acel an Roland Garrosul în proba de dublu, invingând în finală dublul american Arthur Ashe – Charlie Pasarell (6-2, 6-4, 6-3). Cei doi mai jucaseră o finală a aceluiași turneu, cu patru ani înainte, pierdută în fața unui alt dublu american.