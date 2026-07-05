Brazilia întâlnește Norvegia pe 5 iulie 2026, de la ora 23.00, partida fiind difuzată de Antena 1, post de televiziune care transmite toate partidele de la acest turneu final.

La doar câteva ore distanță, mai exact pe 6 iulie 2026, de la ora 03.00, în scenă intră Mexic și Anglia, într-un duel ca se vede tot pe Antena 1.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de fotbal 2026 pentru următoarele zile

Optimi de finală – Duminică, 5 iulie 2026

Brazilia – Norvegia » ora 23.00, Antena 1

Optimi de finală – Luni, 6 iulie 2026

Mexic – Anglia » ora 03.00, Antena 1

Portugalia – Spania » ora 22.00, Antena 1

Optimi de finală – Marți, 7 iulie 2026

SUA – Belgia » ora 03.00, Antena 1

Argentina – Egipt » ora 19.00, Antena 1

Elveția – Columbia » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Joi, 9 iulie 2026

Meciul 97 » Franța – Maroc » ora 23.00, Antena 1

Sferturi de finală – Vineri, 10 iulie 2026

Meciul 98 » (Portugalia / Spania) – (SUA / Belgia) » ora 22.00, Antena 1

Sferturi de finală – Duminică, 12 iulie 2026

Meciul 99 » (Brazilia / Norvegia) – (Mexic / Anglia) » ora 00.00, Antena 1

Meciul 100 » (Argentina / Egipt) – (Elveția / Columbia) » ora 04.00, Antena 1

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigător Meci 97 – Câștigător Meci 98 » ora 22.00, Antena 1

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigător Meci 99 – Câștigător Meci 100 » ora 22.00, Antena 1

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzător Semifinala 1 – Pierzător Semifinala 2

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigător Semifinala 1 – Câștigător Semifinala 2 » ora 22.00, Antena 1

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