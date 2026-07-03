Chiar dacă și-a demonstrat talentul în primele curse ale acestui sezon, italianul are o misiune aproape imposibilă pe circuitul de la Silverstone, acolo unde trei britanici visează la victorie: George Russell, Lewis Hamilton și Lando Norris.

Cursa se vede pe Antena 1, calificările și sprintul sunt pe Antena 3

George Russell vine după victoria din Austria, în timp ce Lewis Hamilton s-a impus în urmă cu două etape, în Spania. Iar Lando Norris speră să obțină prima lui victorie din 2026 pe circuitul de acasă.

În cazul în care nu reușește o nouă victorie, Andrea Kimi Antonelli va rămâne lider în clasamentul mondial al piloților, deoarece distanța dintre el și locul 2, ocupat de George Russell, colegul său de la Mercedes, este de 40 de puncte.

Marele Premiu de Formula 1 din Marea Britanie va avea și cursă de sprint, astfel că punctele puse în joc la Silverstone sunt mai multe decât într-un weekend normal.

Programul Marelui Premiu din Marea Britanie 2026

Vineri, 03 iulie 2026:

antrenamente: ora 14.30 – AntenaPlay

calificări sprint: ora 18.15 – Antena 3 CNN și AntenaPlay

Sâmbătă, 04 iulie 2026:

cursă sprint: ora 13.45 – – Antena 3 CNN și AntenaPlay

calificări cursă: ora 17.45 – – Antena 3 CNN și AntenaPlay

Duminică, 05 iulie 2026:

cursă: ora 16.45 – Antena 1

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