Mesajul pe care campionii de la Inter l-au primit

În această zi, Suveranul Pontif le-a transmis în Palatul Apostolic din Vatican următorul mesaj campionilor:

„În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea fie cu voi! Bună dimineața tuturor, bine ați venit și cele mai bune urări! Dragi frați și surori, bun venit și felicitări întregii echipe, directorilor, antrenorilor și numeroșilor fani și susținători pentru această realizare.

Acesta este cu siguranță un moment de mare bucurie pentru voi toți și sunt încântat să fac parte din el. Este un obiectiv atins datorită unui mari dăruiri, muncii în echipă, disciplinei și perseverenței, pe care le-ați menținut atât în ​​momentele exaltante – precum ultimul meci, când deja sărbătoreați! – cât și în cele dificile, fără a vă descuraja sau a renunța.

Prin urmare, în timp ce vă felicit, vă invit să reflectați asupra experienței voastre, astfel încât în ​​acest moment de succes să puteți fi purtători ai unui mesaj util în special pentru creșterea tinerilor. Mulți dintre ei, în zilele noastre, vă privesc ca pe «eroii» lor, modele, iar acest lucru vă încredințează o responsabilitate ce depășește performanța și vă cere, ca sportivi, să fiți martori ai valorilor.

Aș dori să subliniez acest lucru, pentru că tinerii de astăzi au nevoie cu adevărat de modele, iar ceea ce faceți are impact care poate fi pozitiv ori negativ asupra vieții lor. Așadar, reflecția asupra acestei mari responsabilități pe care o purtați este mesajul pe care doresc cu adevărat să vi-l las.

Sfântul Ioan Paul al II-lea, acum aproximativ 35 de ani, a vorbit despre acest lucru în timpul unei întâlniri avute cu reprezentanții lui Inter.

După ce a amintit rolul lor semnificativ în istoria fotbalului italian, a adăugat, adresându-se jucătorilor și antrenorilor: «Asigurați-vă că mulți pot recunoaște în voi și în comportamentul vostru autenticitatea și integritatea neclintită» (discurs către antrenorii și jucătorii lui Inter, pe 16 februarie 1991).

Acestea sunt cuvinte pe care simt nevoia să vi le repet, reînnoindu-mi felicitările. Vă binecuvântez din inimă pe voi și familiile voastre și vă doresc toate cele bune”.

Inter și Cristi Chivu sunt campioni în Italia după 2-0 cu Parma

Inter Milano a devenit oficial noua campioană a Italiei, după ce s-a impus cu 2-0 în fața Parmei într-o atmosferă electrizantă pe stadionul Giuseppe Meazza.

Victoria care i-a adus lui Cristi Chivu primul său Scudetto din cariera de tehnician a fost conturată de golurile marcate de Marcus Thuram, în prelungirile primei reprize, și de Henrikh Mkhitaryan, care a închis tabela în minutul 81 din pasa lui Bisseck.

Cristi Chivu este primul antrenor român din istorie care ia titlul în unul din cele mai puternice cinci campionate din lume, iar presa din Italia i-a dedicat prima pagină și editoriale măgulitoare.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Bulgarii au blocat accesul mașinilor la Il Giro cu 6 ore înainte de finalul de la Veliko Târnovo: „Să fim siguri că va fi totul OK”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Viva.ro
Singurul bărbat pe care Dana Budeanu l-a lăudat: „Vedeți că e frumos rău de tot în realitate...”. Toți au rămas mască când au auzit despre cine e vorba, de fapt, și ce a mai povestit. Indiciu: e soțul unei îndrăgite cântărețe de la noi
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Unica.ro
Mihaela Grindeanu își apăra soțul ca o leoaică: „Este un om responsabil… are un trecut politic curat!” Femeia îi este alături lui Sorin Grindeanu de peste 20 de ani, însă a fost mereu discretă. Neașteptat ce ocupație are
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
GSP.RO
Gheorghe Hagi „zguduie” naționala României! A anunțat lista: surprize imense
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Înfiorător ce s-a aflat acum despre moartea lui Ioan Isaiu. Actorul avea doar 56 de ani, iar colegii de teatru și de telenovele sunt în stare de șoc
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta
Tvmania.ro
„În camera asta am crescut eu!” Ramona Olaru s-a întors la casa părintească ajunsă ruină. Imaginile care arată de unde a pornit vedeta

Alte știri

Bianca Pîrlog, artista contemporană care transformă fragilitatea în forță: „Arta nu e doar ceva ce fac, ci ceva ce sunt”
Știri România 16:00
Bianca Pîrlog, artista contemporană care transformă fragilitatea în forță: „Arta nu e doar ceva ce fac, ci ceva ce sunt”
Rabla 2026 a pornit cu 300.000.000 de lei, însă Diana Buzoianu nu acceptă mașinile „made in China”
Știri România 15:21
Rabla 2026 a pornit cu 300.000.000 de lei, însă Diana Buzoianu nu acceptă mașinile „made in China”
Parteneri
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Adevarul.ro
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Cu ce echipă de fotbal ține Paula Badosa. A trădat și și-a uimit până și familia
Fanatik.ro
Cu ce echipă de fotbal ține Paula Badosa. A trădat și și-a uimit până și familia
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Ioan Isaiu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai serialelor românești: Rolurile care au cucerit publicul
Stiri Mondene 16:37
Ioan Isaiu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai serialelor românești: Rolurile care au cucerit publicul
Ce a făcut Andreea Bălan cu o zi înainte de nunta ei cu Victor Cornea. „Ocupă tot portbagajul. Totul e pregătit”
Stiri Mondene 16:34
Ce a făcut Andreea Bălan cu o zi înainte de nunta ei cu Victor Cornea. „Ocupă tot portbagajul. Totul e pregătit”
Parteneri
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
TVMania.ro
Can Yaman a șocat fanii: a renunțat la barbă și s-a făcut blond! „Cine e? Arată ca la 20 de ani!” Motivul uluitor pentru care sex-simbolul Turciei a acceptat această transformare radicală
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din telenovele ca Secretul Mariei sau Vocea Inimii, a murit la 56 de ani
ObservatorNews.ro
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din telenovele ca Secretul Mariei sau Vocea Inimii, a murit la 56 de ani
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.ro
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
GSP.ro
„Simțeam că ceva nu e în regulă. Când am ridicat capul, am amuțit!” Ce a văzut în apă în dreptul Muntelui Athos un român
Parteneri
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Mediafax.ro
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Wowbiz.ro
Tatăl fetei de 18 ani ucise în Bihor, primele declarații după ce presupusul criminal a fost prins. Bărbatul îi acuză pe polițiști: „M-am rugat în genunchi”
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după un zbor
Mediafax.ro
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după un zbor
Weekend cu cod galben de ploi și vreme instabilă în mai multe județe din țară. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii și grindină
KanalD.ro
Weekend cu cod galben de ploi și vreme instabilă în mai multe județe din țară. Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
Politică 11:31
Mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „România va avea un guvern pro occidental” Țara noastră susține un parteneriat UE-SUA
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Politică 10:00
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. Ce cărți are în mână Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern?
Parteneri
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
ZiaruldeIasi.ro
Cum e posibil să fii păcălit în asemenea hal? Escrocheriile spirituale și cazul victimelor din Iași ale „sectei” Bau, sub lupa psihologului
Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport și nu a făcut deplasarea cu echipa la Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Atac de panică la Rapid: Alex Dobre, transportat de urgenţă la spital! Atacantului i s-a făcut rău pe aeroport și nu a făcut deplasarea cu echipa la Cluj. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea