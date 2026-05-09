Mesajul pe care campionii de la Inter l-au primit

În această zi, Suveranul Pontif le-a transmis în Palatul Apostolic din Vatican următorul mesaj campionilor:

„În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea fie cu voi! Bună dimineața tuturor, bine ați venit și cele mai bune urări! Dragi frați și surori, bun venit și felicitări întregii echipe, directorilor, antrenorilor și numeroșilor fani și susținători pentru această realizare.

Acesta este cu siguranță un moment de mare bucurie pentru voi toți și sunt încântat să fac parte din el. Este un obiectiv atins datorită unui mari dăruiri, muncii în echipă, disciplinei și perseverenței, pe care le-ați menținut atât în ​​momentele exaltante – precum ultimul meci, când deja sărbătoreați! – cât și în cele dificile, fără a vă descuraja sau a renunța.

Prin urmare, în timp ce vă felicit, vă invit să reflectați asupra experienței voastre, astfel încât în ​​acest moment de succes să puteți fi purtători ai unui mesaj util în special pentru creșterea tinerilor. Mulți dintre ei, în zilele noastre, vă privesc ca pe «eroii» lor, modele, iar acest lucru vă încredințează o responsabilitate ce depășește performanța și vă cere, ca sportivi, să fiți martori ai valorilor.

Aș dori să subliniez acest lucru, pentru că tinerii de astăzi au nevoie cu adevărat de modele, iar ceea ce faceți are impact care poate fi pozitiv ori negativ asupra vieții lor. Așadar, reflecția asupra acestei mari responsabilități pe care o purtați este mesajul pe care doresc cu adevărat să vi-l las.

Sfântul Ioan Paul al II-lea, acum aproximativ 35 de ani, a vorbit despre acest lucru în timpul unei întâlniri avute cu reprezentanții lui Inter.

După ce a amintit rolul lor semnificativ în istoria fotbalului italian, a adăugat, adresându-se jucătorilor și antrenorilor: «Asigurați-vă că mulți pot recunoaște în voi și în comportamentul vostru autenticitatea și integritatea neclintită» (discurs către antrenorii și jucătorii lui Inter, pe 16 februarie 1991).

Acestea sunt cuvinte pe care simt nevoia să vi le repet, reînnoindu-mi felicitările. Vă binecuvântez din inimă pe voi și familiile voastre și vă doresc toate cele bune”.

Inter și Cristi Chivu sunt campioni în Italia după 2-0 cu Parma

Inter Milano a devenit oficial noua campioană a Italiei, după ce s-a impus cu 2-0 în fața Parmei într-o atmosferă electrizantă pe stadionul Giuseppe Meazza.

Victoria care i-a adus lui Cristi Chivu primul său Scudetto din cariera de tehnician a fost conturată de golurile marcate de Marcus Thuram, în prelungirile primei reprize, și de Henrikh Mkhitaryan, care a închis tabela în minutul 81 din pasa lui Bisseck.

Cristi Chivu este primul antrenor român din istorie care ia titlul în unul din cele mai puternice cinci campionate din lume, iar presa din Italia i-a dedicat prima pagină și editoriale măgulitoare.







