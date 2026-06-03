După ce a reușit eventul, se pare că persoanele din conducerea lui Internazionale Milano i-au pus pe masă lui Cristian Chivu un nou contract, care ar fi valabil până în vara anului 2028, cu posibilă prelungire până în anul 2029.

Presa din Italia a vorbit deja și despre sumele de bani care i-ar intra în cont românului după ce va semna prelungirea: aproximativ 4 milioane de euro pe an, cu tot cu bonusuri de performanță! Salariul ar fi de 3,2 milioane de euro net pe an.

În prezent, Cristi Chivu are un salariu de 2,5 milioane de euro net pe an la Inter Milano, iar contractul său, care a început în vara anului 2025, expiră în vara anului 2027.

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Potrivit informațiilor din Italia, antrenorul român și oficialii de la Internazionale Milano s-ar fi înțeles deja asupra noului contract, doar semnătura lui Cristian Chivu lipsind în acest moment, deoarece acesta a spus că mai întâi are nevoie de o mică vacanță.

După ce a reușit să câștige titlul și cupa în Italia, antrenorul lui Inter Milano a decis să petreacă timp alături de familie. Astfel el „își încarcă bateriile” pentru un nou sezon care se anunță a fi „de foc”.

„Ai mei merită o lună din timpul meu. În ultimul an și trei luni am fost ca într-o centrifugă între Parma și Inter, fără să am timp să fiu alături de familia mea, așa că ei sunt prioritatea în această vară. Voi fi nevoit să mă opresc din muncă, după ce am consumat atâta energie pentru a ne atinge obiectivele. Voi încerca, dacă este posibil, să nu fiu constant la telefon”, a spus Cristi Chivu după încheierea sezonului.

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