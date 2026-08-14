David Popovici: „Sunt foarte mândru de mine, de echipa mea și de oamenii mei”

„În primul rând, sunt foarte fericit. În al doilea rând, pentru mine înseamnă, mă ajută să-mi demonstrez că nu pot doar să fiu bun și atât, deși nu e «numai» atât. Pot să fiu și consecvent, pot să fiu constant la cel mai înalt nivel și asta mi se pare mult mai dificil decât să ajungi în top o dată. Sunt foarte mândru de mine, de echipa mea și de oamenii mei”, a declarat David Popovici după finală.

Acesta a mai transmis faptul că, după ce a devenit campion olimpic, a fost nevoit să își regândească obiectivele și motivația.

„Clar e o provocare care m-a lovit, să zicem, începând cu îndeplinirea celui mai mare obiectiv al meu, acum doi ani, la Jocuri: să fiu campion olimpic. A trebuit să-mi reanalizez și să-mi regândesc cumva opțiunile”, a spus Popovici.

David Popovici spune că înoată de dragul de a excela

Acesta a transmis că acum înoată de dragul de a excela, de dragul performanței.

„Am ajuns să înot nu pentru obiective și titluri. Le-am atins, le-am îndeplinit, le-am obținut. Pur și simplu, înot de dragul de a excela, de dragul performanței. Și, de ce nu, de ce să nu fiu cel mai bun?”, a spus marele campion român.

El a vorbit și despre mentalitatea pe care trebuie să o ai în momentul unei curse. Acesta a spus că în afara bazinului poate fi prieten cu adversarii săi, dar în timpul competițiilor, lucrurile se schimbă.

„Oricât de bun prieten ești cu adversarii în afara bazinului – și eu sunt prieten foarte bun cu foarte mulți, sunt o fire destul de socială –, în momentul în care ajungi să concurezi împotriva lor, trebuie, și știu că e un cuvânt puternic, să-i detești din tot sufletul”.

El a mai adăugat că „trebuie să ai o încredere aproape nebunească în tine”.

„Trebuie să ai o încredere nerezonabilă, o încredere aproape nebunească în tine. Să manifești faptul că asta se va întâmpla: eu personal voi câștiga. Nu mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, că vine rusul, americanul, australianul, neamțul. Trebuie să câștig”, a transmis acesta.

Popovici a reușit „marea dublă”- aur la 100 m și 200 m liber – la trei ediții la rând ale Europenelor

Popovici a controlat impecabil cursa de la Paris de pe culoarul favoritului și a cucerit al treilea titlu european consecutiv la această probă, o performanță istorică prin care semnează „marea dublă”-100 m și 200 m liber– la trei ediții la rând ale Campionatelor Europene.





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