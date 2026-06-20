Meciul Turcia – Paraguay nu a putut fi vizionat pe ecranele gigantice din marile orașe

Deciziile de anulare a transmisiunilor în aer liber ale meciului de fotbal dintre Turcia și Paraguay, ce a avut loc în dimineața zilei de 20 iunie 2026, au fost anunțate de mai multe prefecturi și primării din Turcia.

Măsura a fost luată la solicitarea ministrului de interne, Mustafa Çiftçi, pentru a asigura liniștea necesară desfășurării examenului național de admitere în învățământul superior (YKS), care va avea loc în același weekend.

Potrivit portalului de știri Hurriyet.com.tr, în timpul acestor zile, 2.425.560 de candidați vor participa la examen în cele 11.883 de școli din întreaga țară.

Difuzarea medicului a fost anulată pentru reducerea zgomotului în ziua examenului

Într-un comunicat oficial, ministrul Mustafa Çiftçi a cerut tuturor celor 81 de prefecturi să ia măsuri pentru a preveni poluarea fonică și blocajele rutiere în timpul YKS.

„Este esențial să contribuim cu toții la menținerea liniștii, astfel încât tinerii noștri să-și poată susține examenele într-un mediu calm și favorabil”, a declarat Çiftçi.

Tot el a adăugat: „Acest examen este o etapă importantă, dar nu este întreaga viață. Ceea ce vă face valoroși nu sunt doar punctajele obținute, ci efortul, răbdarea și visurile voastre”.

Autoritățile au mobilizat peste 44.000 de polițiști pe străzi

Pentru a garanta un mediu propice celor 2.425.560 de candidați, Ministerul de Interne a desfășurat un dispozitiv de securitate masiv. Datele oficiale indică o mobilizare impresionantă:

  • 11.883 de școli folosite ca centre de examinare.
  • 44.886 de cadre guvernamentale (polițiști și jandarmi) mobilizate.
  • 6.907 echipe mobile pregătite să intervină.

Echipele de poliție vor patrula în jurul școlilor încă cu o zi înainte pentru a elimina sursele de zgomot. Mai mult, echipajele din trafic au primit instrucțiuni clare să asigure asistență de urgență și transport rapid pentru candidații care riscă să întârzie din cauza traficului.

Autoritățile locale au răspuns prompt la cerința Ministerului de Interne

Prefecții și primarii din diverse regiuni au răspuns prompt apelului ministrului. La Istanbul, prefectul Davut Gül a reamintit că meciul echipei naționale de fotbal a Turciei din cadrul Cupei Mondiale FIFA 2026 coincide cu prima zi a examenului YKS.

„Comportamentele care perturbă ordinea publică, pun în pericol siguranța traficului și afectează negativ desfășurarea examenului vor fi sancționate administrativ și penal”, a avertizat Gül.

În Izmir, autoritățile au anunțat anularea evenimentelor care ar putea crea zgomot sau aglomerație, inclusiv transmisia meciului de fotbal Turcia-Paraguay planificată în piața centrală a orașului.

În mod similar, primăria din Samsun a decis să suspende proiecțiile în aer liber ale partidelor echipei naționale, considerând că acestea ar putea afecta negativ condițiile de examen.

Elevii turci au primit mesaje de susținere din partea autorităților

În mai multe orașe din Turcia, autoritățile locale au transmis mesaje de încurajare pentru elevii care urmează să susțină examenul de admitere.

Ușak Belediyesi a anunțat pe rețelele sociale că a anulat evenimentul de proiecție a meciului din Atapark, declarând: „Succesul tinerilor noștri reprezintă o responsabilitate comună a întregii comunități”.

Primarul din Konya, Uğur İbrahim Altay, a subliniat pe contul său de social media: „Meciul de mâine dimineață îl vom urmări de acasă. Ne rugăm ca elevii noștri să aibă parte de liniște și o minte limpede pentru examen”.

Ce este examenul YKS din Turcia și cum se desfășoară cel mai mare test din viața elevilor

Examenul YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) reprezintă pilonul central al sistemului de învățământ superior din Turcia. Acesta este un examen național unificat, extrem de riguros, pe care absolvenții de liceu trebuie să îl promoveze pentru a obține un loc la facultate.

Desfășurat pe parcursul unui singur weekend, YKS este împărțit în trei sesiuni majore:

  • TYT (Testul de Competență de Bază): Prima etapă, obligatorie pentru toți candidații, care evaluează cunoștințele fundamentale de limbă turcă, matematică, științe sociale și științe ale naturii.
  • AYT (Testul de Competență de Profil): A doua etapă, axată pe disciplinele specifice profilului ales de elev (real, uman sau economic).
  • YDT (Testul de Limbă Străină): O sesiune opțională, dedicată exclusiv celor care vor să studieze filologie sau programe în limbi străine.

Procesul este securizat cu strictețe maximă: elevilor le este interzis să intre în săli cu telefoane, ceasuri inteligente sau orice alte obiecte personale, iar paza centrelor este asigurată de forțele de ordine.

De ce acest examen decide, practic, viitorul tinerilor turci

În Turcia, YKS nu este considerat doar un simplu test de final de studii, ci un moment de cotitură care definește, în mare măsură, întreaga traiectorie socio-profesională a unui tânăr.

Spre deosebire de alte țări unde dosarul liceal sau eseurile de admitere contează, în sistemul turc scorul obținut la YKS este aproape singurul criteriu care decide dacă un elev intră la o universitate de elită de stat sau la una privată, taxele de școlarizare fiind un factor de presiune imens pentru familii.

O notă mare deschide ușa către facultăți de prestigiu din Istanbul sau Ankara în domenii extrem de râvnite, cum ar fi medicina, ingineria sau dreptul, garantând un start solid pe o piață a muncii extrem de competitivă.

Din acest motiv, elevii se pregătesc intens ani de zile, adesea apelând la meditații private costisitoare (dershane). Presiunea psihologică este atât de mare încât întreaga societate își adaptează ritmul în acele zile, gestul autorităților de a opri ecranele gigant de la Cupa Mondială demonstrând importanța națională acordată liniștii din timpul testului.

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