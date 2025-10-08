[ez-cod]

Meciul împotriva Djibouti

Salah, în vârstă de 33 de ani, a ajuns la nouă goluri în campania de calificare care a început acum doi ani. Deși a câștigat de două ori titlul de Fotbalistul African al Anului și a ajutat Liverpool să câștige Premier League sezonul trecut, Salah pare să-și fi pierdut strălucirea în acest sezon, marcând doar trei goluri în nouă meciuri.

Ibrahim Adel a deschis scorul pentru Egipt în minutul 8, împotriva unei echipe clasate cu 158 de locuri mai jos în clasamentul mondial. Salah a marcat apoi în minutele 14 și 84, completând victoria.

Calificările Egiptului

Deși Egiptul a câștigat Cupa Africii pe Națiuni de șapte ori, un record, succesul lor la Cupa Mondială a fost mai limitat. Aceasta este doar a cincea calificare a Egiptului la turneul final, după cele din 1934, 1990, 2018 și acum 2026.

Ghana a învins Republica Centrafricană cu 5-0 în Meknes, având nevoie de un singur punct în ultimul meci pentru a se califica. Thomas Partey, fostul mijlocaș al lui Arsenal, s-a numărat printre marcatori.

Cabo Verde a remizat cu Libia, 3-3, în Tripoli, apropiindu-se de prima lor calificare la Cupa Mondială. Insulele au acum 20 de puncte, cu două mai mult decât Camerunul, care a învins Mauritius cu 2-0.

Situația calificărilor

Cabo Verde va câștiga Grupa D dacă va învinge Eswatini luni în Praia. Camerunul, care deține recordul african cu opt participări la Cupa Mondială, trebuie să câștige ultimul meci împotriva Angolei pentru a spera la calificarea directă.

Conform sursei originale, câștigătorii mini-turneului african, care cuprinde semifinale și o finală cu meciuri unice, vor avansa la play-off-urile intercontinentale din martie, unde vor fi în joc două locuri pentru Cupa Mondială.

