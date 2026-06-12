Antrenorul german, în vârstă de 58 de ani, și-a exprimat fără menajamente nemulțumirea față de jocul celor două echipe, potrivit publicației Blick. Mexic – Africa de Sud s-a terminat cu victoria gazdelor, 2-0, în meciul de deschidere al Campionatului Mondial. Doi jucători de la Africa de Sud, Sphephelo „Yaya” Sithole și Themba Zwane, și unul de la Mexic, Cesar Montes, au fost eliminați pe parcursul meciului.

În cadrul analizei sale pentru Magenta TV, Jürgen Klopp a descris prestația ambelor echipe drept „tactic pur și simplu slabă” și a subliniat greșelile care au marcat partida.

Criticile lui Klopp s-au concentrat în special pe evoluția echipei din Africa de Sud. „Nu a intrat niciodată într-o stare de spirit în care să fie agresivă. Iar când au fost agresivi, au fost prea târziu, au luat cartonașe galbene sau au fost depășiți cu ușurință”, a declarat fostul antrenor al lui Liverpool.

Analiza lui Klopp a evidențiat lipsa de organizare tactică și distanțele prea mari dintre jucători, care au dus la un joc fragmentat. „Trebuie să fii în momentul potrivit în dueluri. Pentru asta, trebuie să stai mult mai compact decât au făcut-o cele două echipe astăzi”, a explicat el.

Potrivit acestuia, Mexicul a profitat de greșelile comise de adversari, iar eliminarea lui Sphephelo Sithole, în minutul 49, a fost decisivă pentru victoria lor. Deși Mexicul a obținut cele trei puncte, Klopp a concluzionat că partida nu a oferit lecții importante pentru viitor. „Nu a adus noi cunoștințe”, a remarcat el sec.

De asemenea, antrenorul german a criticat și jocul Mexicului. „Cum să ajungi să primești contraatacuri când ai superioritate numerică 11 contra 9?”, a întrebat retoric expertul, referindu-se la eliminarea mexicanului César Montes, în prelungirile partidului.

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