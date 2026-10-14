Finala Campionatului Național de Super Rally va avea loc duminică, la București

Marea finală a Campionatului Național de Super Rally va avea loc duminică, 18 octombrie, în jurul Sălii Palatului din București, și va stabili numele noilor campioni ai sezonului 2026. La start vor fi prezente cele mai mari nume din automobilismul sportiv românesc și sunt așteptați aproape 10.000 de spectatori, accesul publicului fiind gratuit.

Programată inițial pentru 17 octombrie, cursa al cărei start se va da din fața Ateneului Român, pe Calea Victoriei, a fost reprogramată pentru ziua următoare, ca urmare a protocolului semnat cu autoritățile publice. Devenit deja o tradiție în motorsportul românesc și ajuns la cea de-a noua ediție, Trofeul UniCredit Leasing 2026 va aduce la start nu mai puțin de 30 de piloți din discipline precum raliuri, viteză în coastă, anduranță sau rally raid.

După cursele din centrele orașelor Alba Iulia, Hunedoara și Timișoara, etapa de la București va stabili numele noului campion. Dacă Leo Borlovan s-a impus în sezoanele 2024 și 2025, în acest an lupta se dă între Aurelian Andronache (monopost Wolf Thunder), cu 46 de puncte, Adrian Teslovan (Hyundai i20 Rally2), cu 43 de puncte, și Dragoș Savloschi (monopost Wolf Thunder), cu 33 de puncte. Duelul pentru titlurile pe categorii este, de asemenea, deschis, astfel că etapa de la București rămâne cea mai importantă din actualul sezon.

Dincolo de lupta pentru titlu, confruntarea cu secundele pentru trofeul cursei va extrem de interesantă, în condițiile în care și-au anunțat prezența la start nume precum Simone Tempestini (Porsche 992 RGT), de 11 ori campion național absolut de raliuri, Jerome France (Alpine RGT), triplu campion absolut la viteză în coastă și super rally, și Radu Benea (Ferrari 488 Challenge), dublu campion la viteză în coastă și super rally.

Simone Tempestini, campion național absolut pentru a 11-a oară

La start vor fi prezente și două concurente: Alexandra Teslovan (Hyundai i20 N Rally2), aflată pe locul al patrulea în clasamentul general, și Cristiana Oprea (BYD Seal). Cele două formează și o echipă, care ocupă un loc pe podium în clasamentul pe echipe.

Etapa de super rally se va desfășura exclusiv duminică, începând cu ora 9:30, când vor începe manșele de recunoaștere. De la ora 14:00 vor avea loc cele două manșe de concurs care vor stabili numele campionului. Startul se va da din fața Ateneului Român, pe Calea Victoriei, iar traseul va înconjura zona Sălii Palatului și a Palatului Regal.