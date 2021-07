Un grup de suporteri a încercat să rupă cordoanele de securitate pentru a intra în stadion, însă au fost ridicate alte bariere metalice. O parte dintre fani s-au confruntat violent cu stewarzii, însă în cele din urmă ordinea a fost restabilită.

Poliția Metropolitană a avertizat oamenii care nu au bilete la finală să se îndepărteze de căile de acces în stadion.

UEFA a transmis că „fanii au sărit peste bariere, e adevărat, dar nu au apucat să intre în stadion. Totul e sub control”.

Aproximativ 60.000 de suporteri sunt aşteptaţi la finala Euro 2020 de pe stadionul Wembley, care va începe la ora 22:00.

We witnessed this and I stepped away just in time. If this is even crossing your mind, dont. You dont get far. Please dont ruin it for everyone at Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb