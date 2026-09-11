Ce este Cartonașul Negru, regula anunțată de FRF pentru meciurile de copii și juniori

FRF introduce Cartonașul Negru în fotbalul juvenil. Arbitrii pot opri definitiv meciurile de copii dacă părinții sau spectatorii au un comportament abuziv.

Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal a adoptat o măsură fără precedent la nivel global. Începând din acest sezon, în competițiile dedicate copiilor și juniorilor (categoriile U7–U16), arbitrii vor avea la dispoziție o nouă pârghie de sancționare: Cartonașul Negru. Decizia face parte din inițiativele platformei B.R.A.V.O. și își propune să elimine presiunea, bullying-ul și comportamentele abuzive din spațiul destinat dezvoltării tinerilor sportivi.

România devine astfel prima țară din lume care introduce în regulamentul competițional un cartonaș destinat exclusiv sancționării comportamentului inadecvat al spectatorilor și al părinților aflați pe marginea terenului. Conducerea federației transmite un mesaj ferm: jocul copiilor nu trebuie să devină o victimă a ambițiilor sau derapajelor adulților.

„Copiii nu trebuie să fie victimele ambițiilor, presiunilor sau frustrărilor adulților din tribune”, a transmis FRF.

În cazul în care pe parcursul unei partide se constată injurii, abuzuri verbale sau fizice îndreptate împotriva copiilor, arbitrilor, antrenorilor sau altor spectatori, arbitrul de centru va aplica un protocol clar format din trei etape succesive.

Primul pas constă în acordarea unui avertisment. Arbitrul oprește jocul temporar și le solicită antrenorilor celor două echipe să intervină direct pentru calmarea propriilor susținători. În plus, acolo unde infrastructura permite, se vor face anunțuri prin stația de amplificare a stadionului.

Dacă derapajele persistă, se trece la pasul al doilea: suspendarea temporară a meciului de fotbal pentru o perioadă de 10 minute. În acest interval, echipele sunt trimise la vestiare, timp în care tehnicienii încearcă din nou aplanarea conflictelor din tribune.

Pasul final intervine dacă reluarea jocului nu aduce o schimbare de atitudine. În momentul în care comportamentul abuziv continuă, arbitrul fluieră finalul partidei și arată vizual Cartonașul Negru. Meciul este oprit definitiv, iar decizia devine irevocabilă.

Măsura acoperă o gamă largă de abateri disciplinare comise de părinți sau alți spectatori prezentați la meciuri. Printre acestea se numără jignirile, injuriile, bruscarea sau lovirea propriilor copii ori a jucătorilor adverși.

De asemenea, intră sub incidența sancțiunii abuzurile verbale și fizice asupra membrilor staffului tehnic, contestarea agresivă a deciziilor luate de brigada de arbitri, precum și conflictele izbucnite între părinții sau suporterii celor două tabere.