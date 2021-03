Pentru performanța înregistrată la Dubai, Garbine Muguruza va primi un premiu în valoare de 221.500 de dolari și 900 de puncte în clasamentul WTA (va urca trei poziții, până pe locul 13).

TROPHY No. 8️⃣! ?@GarbiMuguruza defeats Krejcikova 7-6(6), 6-3 at #DDFTennis to lift her biggest title since 2017! pic.twitter.com/2Q4Px3m63j