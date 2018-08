Ținta lui Gică Hagi au fost jurnaliștii care, după opinia lui, i-au răstălmăcit vorbele privind naturalizarea lui Harlem Gnohere și nu-l văd pe românul Denis Drăguș.

„N-aveți cum s-o întoarceți. În 2022, voi avea toată echipa națională, chiar dacă vă convine sau nu. Cât de mare am fost, am luat-o de jos de tot. Așa trebuie să facă toată România.

Vă las pe voi și vă las să duceți fotbalul românesc unde a fost! Știu că aveți pixul, stricați-mi imaginea! Produceți ce vreți, titlurile pe care le vreți. M-am obișnuit. Sunt implicat în fotbalul românesc. O s-o fac în continuare, nu știu cât o să mă țină.

Acest club frumos. Nu eu am dus fotbalul românesc unde e. Am încercat să sprijin întotdeauna fotbalul românesc. Am făcut cea mai mare investiție după 90, aici, la Constanța, unde nu am nici canalizare, nici fosă, nici lumină. Le-am făcut eu.

Nu scrieți despre ce trebuie, despre investiții. Asta se cheamă diversiune. Să faceți victorii! Să faceți România să se califice la turnee finale și mondiale. Am o datorie vizavi de acești copii, îi sprijin cât pot. Dar mi-e de ajuns. Cât vreau eu să împing, să fac. Mi-e de ajuns', a tunat Hagi la conferința de presă.

Gică Hagi a răbufnit: „E o părticică din România care nu mă vrea aici!'

Imediat după meci, Hagi spusese următoarele:

„N-o să mai vorbesc despre fotbaliștii de la FCSB. Nu o să mai vorbesc deloc! Nu are rost, știu unii mai bine. Eu o să-mi văd aici de treaba mea, pentru că iubesc fotbal, după asta vă las pe voi. Să analizați, să spuneți ce doriți! Eu dacă zic ceva e interpretat într-un mod negativ.

Vreți să mă scoateți din fotbal?! Nu veți reuși. O să vin la televizor să vorbesc doar despre scor și despre modul în care am jucat. E o părticică a României care nu mă vrea aici.

Eu o să încerc să îmi văd de treabă. Uneori îmi mai dau cu părerea despre fotbal, pentru că eu cred că merit. De acum eu vă voi analiza pe voi și nu voi mai spune nimic. Vreau să rămân prieten cu toată lumea'.

