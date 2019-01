Gigi Becali, patron la FCSB. Traian Băsescu a ajutat Steaua! Declarații de senzație ale omului de afaceri

Gigi Becali a dezvăluit că a redevenit, în acte, patronul clubului bucureștean, după ce, în ultimii doi ani, cedase acțiunile unor membri ai familiei.

„Toate acțiunile sunt acum pe numele meu. Toți banii și acțiunile sunt iar ale mele! Am zis că dacă e ceva, eu trebuie să răspund. Acum trei zile s-a întâmplat totul', a spus Gigi Becali.

Latifundiarul din Pipera a mărturisit apoi că 'doar' 18 antrenori schimbați în 16 ani i se par prea puțini pentru un club de talia celui pe care-l păstorește!

„18 antrenori în 16 ani? Am schimbat prea puțini. Așa a fost să fie. Și poate va mai fi. Așa am schimbat și am schimbat bine. Am făcut cel mai bine pentru că nu sunt faliment. Îmi pare rău de cum m-am purtat cu Hagi. I-am forțat schimbarea lui Zenga. Mirel mi-a spus că că Zenga a fost cel mai bun antrenor cu care a lucrat, dar nu-mi pare rău că l-am dat afară. Am câștigat campionat. Doar la Pițurcă nu m-am implicat. În rest, la toată lumea', a precizat Becali la DigiSport.

Gigi Becali, patron la FCSB. Mărturie șocantă despre Dosarul Valiza

Omul de afaceri a dezvăluit, în premieră faptul că, în 2013, a fost la un pas ca Steaua să fie retrogradată în Dosarul Valiza. A intervenit atunci la șeful statului, Traian Băsescu, președintele Federației Române de Fotbal din 2013, Mircea Sandu, i-ar lucrurile 's-au liniștit'!

„Cele mai multe emoții le-am avut cu Dosarul Valiza. Atunci, Traian Băsescu a ajutat Steaua. Nu vreau să spun mai multe. Poate vă zice Mircea Sandu, că pe el l-a chemat Traian Băsescu și cu el a vorbit. Dacă Steaua retrograda, nu mă mai interesa nimic', a fost declarația șocantă a lui Gigi Becali.

A ajuns în fotbal pentru că, după cum a mărturisit, „Imboldul principal a fost trufia. Voiam celebritatea, mă credeam puternic. Fiecare dorea publicitate. Atunci nici nu știam fotbal. Nu mă interesa'.

Acum se bucură de 'răul' rivalelor bucureștene, Dinamo și Rapid. „Rapid e în ghilotină acum, e în faliment. Și Dinamo e în faliment. Eu le-am bagat in faliment. Le-am bătut până le-am nenorocit. Le-am distrus și le-am luat jucătorii', s-a lăudat patronul 'în acte' de la FCSB.

Mihai Teja nu este încă antrenor cu acte în regulă la FCSB! Este legat de o clauză secretă de Gaz Metan și depinde de Fortes