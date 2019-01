Gigi Becali se apără în procesul sexist cu FRF: ”Am vorbit din Sfânta Scriptură”

Gigi Becali a criticat posibilitatea ca UEFA să oblige cluburile de fotbal să înființeze echipe de fete: „boxul și fotbalul le schimonosesc”. De asemenea, susține că cei de la FRF îl acuză degeaba.

„Cei de la FRF și-au pierdut mințile. Cred că, dacă nu sunt ca ei, sunt nebun. Eu sunt nebun? Curtea Europeană a Drepturilor Omului spune că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Eu am vorbit din Sfânta Scriptură, ce spune Sfântul Apostol Pavel despre femeie. De fapt, am lăudat femeia. Am făcut-o din dragoste. Să nu-și strice formele frumoase la fotbal”, a declarat Gigi Becali, pentru Libertatea.

După părerea finanțatorului FCSB, fotbalul nu este sport pentru femei: „Cum să joace femeie fotbal? Nu e făcută pentru fotbal. Mădularele ei nu sunt făcute pentru fotbal. Femeia a fost făcută de Dumnezeu din bărbat, pentru bărbat. Dacă vor să mă pună să am echipă feminină, mă retrag din fotbal. Cum adică să faci lucruri împotriva lui Dumnezeu. Am și eu păcatele mele. Dar lucruri nefirești nu fac. Nu! Asta e aliniere la ideile lui Satan. Fetele să joace handbal, baschet, volei”.

Gigi Becali a anunțat că a redevenit patron „cu acte în regulă” la FCSB.

