Malkovich, căruia i s-a acordat pașaportul croat în cadrul evenimentului – după ce în luna mai a primit cetățenia, a apărut alături de regizorul Pete Radovich, un director de lungă durată al CBS Sports.

Pentru Croația, care a ajuns în finală în 2018 și în semifinale în 1998 și 2022, turneul înseamnă mai mult decât fotbal. Este unul dintre cele mai eficiente instrumente de soft power ale țării, o șansă pentru o națiune de mai puțin de patru milioane de oameni de a-și promova imaginea în fața unui public global și de a transforma succesul sportiv în turism, investiții și influență culturală. Sportivi precum LeBron James, Rafael Nadal și Kyle Kuzma sunt susținători proeminenți care ajută la creșterea vizibilității țării în străinătate.

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