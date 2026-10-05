Pavel Nedvěd, 54 de ani, și Dara Rolins (53 de ani) și-au început viața de cuplu căsătorit într-o vilă din Tuchoměřice, municipalitate în districtul Praga-Vest, după ce fostul mare fotbalist ceh, Balon de Aur în 2003, și-a vândut apartamentul său de lux din Malá Strana, supranumit „bârlogul păcatului” pentru 42,6 milioane de coroane, circa 1,73 de milioane de euro, a relatat Blesk.

„Cuibul de nebunii” de lângă podul Carol

Pavel Nedvěd, fostul mare fotbalist ceh și actual oficial sindical, a luat o decizie importantă înainte de nunta sa cu celebra cântăreață Dara Rolins.

Fostul Balon de Aur a vândut apartamentul său luxos situat în Malá Strana, aproape de Podul Carol din Praga, pentru suma impresionantă de 42,6 milioane de coroane cehești, circa 1,73 de milioane de euro.

Apartamentul, achiziționat în 2019 pentru 29 de milioane de coroane (1,18 milioane de euro), a fost descris anterior de presă ca fiind un „cuib al păcatului”.

„Călăreața” tânără care a înlocuit-o pe cea care i-a fost soție 15 ani

În acea perioadă, Nedvěd era încă căsătorit cu soția sa de atunci, Ivana (52 de ani; au fost căsătoriți între 2004 și 2019, au doi copii, Anna și Pavel junior), dar se zvonea că avea o relație cu o tânără săritoare peste obstacole (călărie), Lucie Anovčínová (30 de ani).

Ulterior, locuința a fost folosită de noua sa parteneră, Dara Rolins, dar și de prieteni și cunoscuți ai cuplului.

„Familia și prietenii noștri folosesc apartamentul ca loc de dormit atunci când cineva are nevoie. Noi îl folosim când bem ceva seara, iar amicii noștri îl folosesc când zboară la Praga pentru câteva zile”, a explicat Dara Rolins.

Abonat la „diverse fete din cluburile de noapte din apropiere”

Înainte să se mute acolo cu noua lui iubită, Pavel era adesea prins de paparazzi aducând acolo „diverse fete din cluburile de noapte din apropiere”.

Decizia de a vinde acest apartament a fost, se pare, influențată de dorința de a aduce liniște în viața de cuplu, dar și de posibilitatea de a suplimenta fondurile familiei.

Proprietatea a fost achiziționată de un om de afaceri din industria metalurgică, suma fiind plătită integral prin transfer bancar.

S-a căsătorit recent cu Dara Rolins, o celebră cântăreață

După ce au spus „Da” într-o ceremonie fastuoasă în Italia, la 2 septembrie 2026, cei doi s-au mutat temporar în vila Darei din Tuchoměřice, în apropiere de aeroportul din Praga.

„Deocamdată locuim în casa mea, deoarece reședința noastră din Šárka nu este încă finalizată. Aceasta este de vânzare, dar nu ne grăbim să găsim un cumpărător”.

Vila din Tuchoměřice a fost pusă pe piață tot pentru 43 de milioane de coroane, dar a fost necesar să reducă prețul sub acest prag.

În paralel, cuplul își finalizează o vilă de lux în Italia, pe malul lacului Maggiore, însă nu intenționează să locuiască permanent acolo. „Mergem doar în vacanță, nu plănuim să ne stabilim acolo definitiv”, a adăugat Dara Rolins.

Cariera la națională

Poreclit Furia Ceca datorită efortului uriaș și alergării sale inexpuizabile pe teren, Nedvěd s-a retras în 2009, activând ulterior și în conducerea administrativă a celor de la Juventus.

adunat 91 de selecții și 18 goluri pentru naționala Cehiei.

și pentru naționala Cehiei. A fost vicecampion la Euro 1996).

A dus Cehia în semifinalele Euro 2004 și a calificat echipa la CM 2006.

Pavel Nedved, în roșu, în duel cu danezul,Brian Steen Nielsen

Trofee

Balonul de Aur (Ballon d'Or): 2003.

2003. Titluri în Serie A: 2000 (cu Lazio), 2002, 2003 (cu Juventus).

2000 (cu Lazio), 2002, 2003 (cu Juventus). Cupa Cupelor UEFA: 1999 (cu Lazio).

1999 (cu Lazio). Finala Ligii Campionilor: 2003 (cu Juventus).

Pavel Nedved, tricoul alb, într-un meci cu Paicenza, din Serie A

Condamnarea din perioada Juventus

Fost vicepreședinte al lui Juventus (de unde a demisionat în noiembrie 2022), Pavel Nedvěd a primit o condamnare cu suspendare de un an și două luni, 2025, în dosarul privind neregulile financiare de la Juventus.

Între 2019 şi 2021, Juventus a amânat plata salariilor anumitor jucători, fără a fi sesizat în mod corespunzător instanţele judecătoreşti, pentru a reduce artificial pierderile din situaţiile financiare anuale în timpul pandemiei de Covid-19.

Bunicii provin din Banatul Cehesc de la noi

Este cunoscut că bunicii lui Nedved erau din Banatul Cehesc. Batrânul Nedved - din Gârnic, soția Mlezyva - din Bigăr (Caraș-Severin).

Mai sunt doar câteva sate cu cehi în zonă: Eibenthal, Ravensca, Gârnic, Sfânta Elena și Șumița.

În 1947, bunicii au plecat în Cehia, dar Nedved (care înseamnă „Nu e urs” în cehă) are încă rude (veri) în România.