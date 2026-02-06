Kata Mandel s-a calificat și la Jocurile Olimpice de Tineret Gangwon 2024, dar nu a apucat să concureze, la antrenamentul oficial a căzut și și-a fracturat o mână. Considerată una dintre favorite, Kata a fost consolată la acea vreme de președintele CIO, Thomas Bach, care i-a trimis o scrisoare de încurajare.

La Milano Cortina 2026, cele două sportive vor lua startul în probe de snowboard cross și vor fi însoțite de antrenorii Kinda Geza și Zoltan Reisz.

Atât Kata, cât și Henrietta și-au început ascensiunea în cariera sportivă la Festivalurile Olimpice ale Tineretului European (FOTE). La FOTE Vuokatti 2022, Henrietta Bartalis a încheiat pe locul 10, la slope style, iar Kata Mandel s-a clasat pe locul 4 la FOTE Friuli Giulia Veneția 2023 în proba de snowboard cross (SBX) – cel mai bun rezultat românesc înregistrat până acum la snowboard la FOTE.

La Milano Cortina 2026, Kata Madel va fi purtătorul de drapel al României, alături de schiorul alpin Alexandru Ștefănescu, la ceremonia de deschidere secundară care va avea loc la Livigno.

Snowboardul a apărut prin anii 60 în Statele Unite ale Americii din dorința oamenilor de a practica un sport de iarnă nou. A rezultat o combinație de elemente din surfing, skateboard și schi, iar la finalul anilor 70 snowboarderii au „invadat” resorturile traditionale de schi, schiorii încercând inițial să-i excludă de pe pârtiile pe care le considerau ale lor.

Snowboardingul a fost introdus pentru prima dată în programul Jocurilor Olimpice de Iarnă la Nagano 1998. La prima ediție s-au desfășurat întreceri în patru probe, două masculine și două feminine, în două discipline: slalom uriaș și halfpipe.

Pentru Jocurile Olimpice de Iarnă din 2002, de la Salt Lake City, a fost introdus slalomul uriaș paralel, iar la Torino 2006 a fost introdusă o a treia probă: snowboard cross. Începând cu întrecerea de la Soci 2014 s-au inclus probele de slopestyle. Proba de big air a fost adăugată în programul olimpic începând cu Pyeongchang 2018. Snowboard cross echipe mixte a intrat în programul olimpic la Beijing 2022.

La Milano Cortina 2026 se va concura în 11 probe: 10 individuale (5 feminine și 5 masculine) și una pe echipe mixte.

