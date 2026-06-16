Argentina – Algeria este prima partidă din Grupa J, acolo unde au mai fost repartizate și naționalele din Austria și Iordania.

Meciul dintre Argentina și Algeria se joacă într-o zi destul de aglomerată, cu cinci meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, toate transmise în direct de Antena 1. Trupa lui Lionel Messi intră pe teren la ora 04.00.

Partida Argentina – Algeria, care se joacă pe 17 iunie 2026, de la ora 04.00, este transmisă de Antena 1.

Înainte de meciul fostei campioane mondiale se dispută, de la ora 01.00, partida Irak – Norvegia, iar apoi urmează încă trei meciuri pe 17 iunie 2026: Austria – Iordania, de la ora 07.00, Portugalia – Congo, de la ora 20.00, și Anglia – Croația, de la ora 23.00.

Astfel, atât Lionel Messi, cât și Cristiano Ronaldo debutează la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 în aceeași zi.

Toate fazele importante de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 pot fi urmărite pe site-ul oficial al celor de la FIFA, care poate fi accesat AICI!

Programul meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pentru următoarele zile

16 iunie 2026

Grupa I, ora 22:00 » Franța – Senegal » Antena 1

17 iunie 2026

Grupa I, ora 1:00 » Irak – Norvegia » Antena 1

Grupa J, ora 4:00 » Argentina – Algeria » Antena 1

Grupa J, ora 7:00 » Austria – Iordania » Antena 1

Grupa K, ora 20:00 » Portugalia – RD Congo » Antena 1

Grupa L, ora 23:00 » Anglia – Croația » Antena 1

18 iunie

Grupa L, ora 2:00 » Ghana – Panama » Antena 1

Grupa K, ora 5:00 » Uzbekistan – Columbia » Antena 1

Grupa A, ora 19:00 » Cehia – Africa de Sud » Antena 1

Grupa B, ora 22:00 » Elveția – Bosnia Herțegovina » Antena 1

19 iunie 2026

Grupa B, ora 1:00 » Canada – Qatar » Antena 1

Grupa A, ora 4:00 » Mexic – Coreea de Sud » Antena 1

Grupa D, ora 22:00 » SUA – Australia » Antena 1

20 iunie 2026

Grupa C, ora 1:00 » Scoția – Maroc » Antena 1

Grupa C, ora 4:00 » Brazilia – Haiti » Antena 1

Grupa D, ora 7:00 » Turcia – Paraguay » Antena 1

Grupa F, ora 20:00 » Olanda – Suedia » Antena 1

Grupa E, ora 23:00 » Germania – Coasta de Fildeș » Antena 1

21 iunie 2026

Grupa E, ora 3:00 » Ecuador – Curacao » Antena 1

Grupa F, ora 7:00 » Tunisia – Japonia » Antena 1

Grupa H, ora 19:00 » Spania – Arabia Saudită » Antena 1

Grupa G, ora 22:00 » Belgia – Iran » Antena 1

22 iunie 2026

Grupa H, ora 1:00 » Uruguay – Insulele Capului Verde » Antena 1

Grupa G ora 4:00 » Noua Zeelandă – Egipt » Antena 1

Grupa J, ora 20:00 » Argentina – Austria » Antena 1

23 iunie 2026

Grupa I, ora 0:00 » Franța – Irak » Antena 1

Grupa I, ora 3:00 » Norvegia – Senegal » Antena 1

Grupa J, ora 6:00 » Iordania – Algeria » Antena 1

Grupa K, ora 20:00 » Portugalia – Uzbekistan » Antena 1

Grupa L, ora 23:00 » Anglia – Ghana » Antena 1

24 iunie 2026

Grupa L, ora 2:00 » Panama – Croația » Antena 1

Grupa K, ora 5:00 » Columbia – RD Congo » Antena 1

Grupa B, ora 22:00 » Elveția – Canada

Grupa B, ora 22:00 » Bosnia Herțegovina – Qatar

25 iunie 2026

Grupa C, ora 1:00 » Scoția – Brazilia

Grupa C, ora 1:00 » Maroc – Haiti

Grupa A, ora 4:00 » Cehia – Mexic

Grupa A, ora 4:00 » Africa de Sud – Coreea de Sud

Grupa E, ora 23:00 » Ecuador – Germania

Grupa E, ora 23:00 » Curaçao – Coasta de Fildeș

26 iunie 2026

Grupa F, ora 2:00 » Japonia – Suedia

Grupa F, ora 2:00 » Tunisia – Olanda

Grupa D, ora 5:00 » Turcia – SUA

Grupa D, ora 5:00 » Paraguay – Australia

Grupa I, ora 22:00 » Norvegia – Franța

Grupa I, ora 22:00 » Senegal – Irak

27 iunie 2026

Grupa H, ora 3:00 » Capul Verde – Arabia Saudită

Grupa H, ora 3:00 » Uruguay – Spania

Grupa G, ora 6:00 » Egipt – Iran

Grupa G, ora 6:00 » Noua Zeelandă – Belgia

28 iunie 2026

Grupa L, ora 00:00 » Panama – Anglia

Grupa L, ora 00:00 » Croația – Ghana

Grupa K, ora 2:30 » Columbia – Portugalia

Grupa K, ora 2:30 » RD Congo – Uzbekistan

Grupa J, ora 5:00 » Algeria – Austria

Grupa J, ora 5:00 » Iordania – Argentina

16-imi de finală 1 și 2 – Duminică, 28 iunie 2026

Locul 2 din Grupa A – Locul 2 din Grupa B (Meciul 73) Los Angeles, SUA

Locul 1 din Grupa E – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/B/C/D/F) (Meciul 74) Boston, SUA

16-imi de finală 3 și 4 – Luni, 29 iunie 2026

Locul 1 din Grupa F – Locul 2 din Grupa C (Meciul 75) Monterrey, Mexic

Locul 1 din Grupa C – Locul 2 din Grupa F (Meciul 76) Houston, SUA

16-imi de finală 5, 6 și 7 – Marți, 30 iunie 2026

Locul 1 din Grupa I – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/D/F/G/H) (Meciul 77) New York City, SUA

Locul 2 din Grupa E – Locul 2 din Grupa I (Meciul 78) Dallas, SUA

Locul 1 din Grupa A – Cel mai bun loc 3 (Grupele C/E/F/H/I) (Meciul 79) Mexico City, Mexic

16-imi de finală 8, 9 și 10 – Miercuri, 1 iulie 2026

Locul 1 din Grupa L – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/H/I/J/K) (Meciul 80) Atlanta, SUA

Locul 1 din Grupa D – Cel mai bun loc 3 (Grupele B/E/F/I/J) (Meciul 81) San Francisco, SUA

Locul 1 din Grupa G – Cel mai bun loc 3 (Grupele A/E/H/I/J) (Meciul 82) Seattle, SUA

16-imi de finală 11, 12 și 13 – Joi, 2 iulie 2026

Locul 2 din Grupa K – Locul 2 din Grupa L (Meciul 83) Toronto, Canada

Locul 1 din Grupa H – Locul 2 din Grupa J (Meciul 84) Los Angeles, SUA

Locul 1 din Grupa B – Cel mai bun loc 3 (Grupele E/F/G/I/J) (Meciul 85) Vancouver, Canada

16-imi de finală 14, 15 și 16 – Vineri, 3 iulie 2026

Locul 1 din Grupa J – Locul 2 din Grupa H (Meciul 86) Miami, SUA

Locul 1 din Grupa K – Cel mai bun loc 3 (Grupele D/E/I/J/L) (Meciul 87) Kansas, SUA

Locul 2 din Grupa D – Locul 2 din Grupa G (Meciul 88) Dallas, SUA

Optimi de finală 1 și 2 – Sâmbătă, 4 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 74 – Câștigătorul Meciului 77 (Meciul 89) Philadelphia, SUA

Câștigătorul Meciului 73 – Câștigătorul Meciului 75 (Meciul 90) Houston, SUA

Optimi de finală 3 și 4 – Duminică, 5 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 76 – Câștigătorul Meciului 78 (Meciul 91) New York City, SUA

Câștigătorul Meciului 79 – Câștigătorul Meciului 80 (Meciul 92) Mexico City, Mexic

Optimi de finală 5 și 6 – Luni, 6 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 83 – Câștigătorul Meciului 84 (Meciul 93) Dallas, SUA

Câștigătorul Meciului 81 – Câștigătorul Meciului 82 (Meciul 94) Seattle, SUA

Optimi de finală 7 și 8 – Marți, 7 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 86 – Câștigătorul Meciului 88 (Meciul 95) Atlanta, SUA

Câștigătorul Meciului 85 – Câștigătorul Meciului 87 (Meciul 96) Vancouver, Canada

Sfert de finală 1 – Joi, 9 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 89 – Câștigătorul Meciului 90 (Meciul 97) Boston, SUA

Sfert de finală 2 – Vineri, 10 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 93 – Câștigătorul Meciului 94 (Meciul 98) Los Angeles, SUA

Sfert de finală 3 și 4 – Sâmbătă, 11 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 91 – Câștigătorul Meciului 92 (Meciul 99) Miami, SUA

Câștigătorul Meciului 95 – Câștigătorul Meciului 96 (Meciul 100) Kansas, SUA

Semifinala 1 – Marți, 14 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA

Semifinala 2 – Miercuri, 15 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA

Finala mică – Sâmbătă, 18 iulie 2026

Pierzătoarea din Meciul 101 – Pierzătoarea din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA

Finala mare – Duminică, 19 iulie 2026

Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA

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