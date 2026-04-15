În inima Elveției, istoria fotbalului este vie. Fiecare ediție a Cupei Mondiale, începând cu pionieratul din 1930 și până la finala nebună din Qatar 2022, este onorată cu piese care „vorbesc” despre momentele în care planeta s-a oprit în loc pentru 90 de minute. Ghidul, de această dată, este redactorul șef Libertatea, Dorin Chioțea.

Călătoria începe cu anul 1930, ediția de debut din Uruguay. Pentru români, acest punct al muzeului are o încărcătură aparte. Este amintită aventura tricolorilor pe pachebotul „Conte Verde”, care i-a purtat pe fotbaliștii noștri spre stadionul Centenario. Este perioada evocată atât de frumos în cărțile lui Ioan Chirilă, despre o vreme în care fotbalul era pură pasiune și aventură extraordinară.

Muzeul adăpostește obiecte de o valoare inestimabilă, de la mașini de scris vechi până la echipamente purtate în finale istorice. 1938: tricoul purtat de Gino Colaussi în finala în care Italia a învins Ungaria cu 4-2. 1958: amintirea „regelui” Pele, care la doar 17 ani ridica trofeul deasupra capului în Suedia. Tot aici găsim recordul de neatins al lui Just Fontaine – 13 goluri la un singur turneu. 1986: tricoul purtat de Diego Armando Maradona în finala contra Germaniei. Argentinianul, considerat de mulți cel mai mare din istorie, a reușit în acel turneu să tragă după el o întreagă națiune.

Un moment de mândrie pentru vizitatorii români este secțiunea dedicată anilor ’90. Aici strălucește fotografia lui Gică Hagi, realizată de Clive Brunskill, o imagine care a făcut înconjurul lumii și a devenit simbolul celei mai bune perioade din fotbalul nostru.

Sunt expuse bilete de la meciurile din 1994, greu de falsificat la acea vreme, și amintiri ale parcursului nostru până în sferturile de finală. Se simte o undă de regret în fața vitrinelor din 1998, ultimul an în care România a mai fost prezentă la o Cupă Mondială.

O piesă de rezistență a muzeului este vitrina care adăpostește evoluția mingilor oficiale, de la primele modele din piele grea până la cele moderne furnizate de Adidas. Celebrul model Tango, care a făcut istorie în Argentina 1978 și Spania 1982, este expus alături de mingea finalei din 1982, dintre Italia și Brazilia.

Turul se încheie cu cea mai recentă și, poate, cea mai spectaculoasă finală: Franța – Argentina din 2022. Muzeul evocă duelul colosal dintre Mbappe și Messi, dar și intervenția providențială a portarului argentinian Emiliano Martinez, care a salvat titlul printr-un „șpagat extraordinar” în ultimele secunde.

Lionel Messi a intrat definitiv în panteonul zeilor, fiind, alături de Angel Di Maria, singurul jucător din lume care deține toate titlurile majore: continental, olimpic și mondial.

Concluzia vizitei? FIFA înseamnă mai mult decât sport: înseamnă cultură și istorie care transcende timpul: „Ai nevoie de două-trei zile ca să stai aici să te desăvârșești în ceea ce privește fotbalul”, a concluzionat Dorin Chioțea.

