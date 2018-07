Liga 2 și Cupa României se vor vedea la Digisport, Telekom Sport și Look TV în perioada 2018-2021.

Federația Română de Fotbal anunță încheierea licitațiilor demarate la 15 iunie 2017 privind atribuirea dreptului de transmisie a meciurilor de fotbal disputate în Cupa României și în Liga 2 Casa Pariurilor, în următoarele trei sezoane.

În urma analizării tuturor ofertelor primite, ambele licitații au fost câștigate de Clever Media Network, Grupul Digi / RCS-RDS și Telekom Sport. Astfel, meciurile din cele două competiții vor putea fi urmărite în următoarele trei sezoane fotbalistice pe Look TV, Digisport și Telekom Sport.

În pachetul negociat de Federația Română de Fotbal cu câștigătoarele licitației a fost inclusă televizarea a patru partide din Liga 2 Casa Pariurilor în fiecare etapă.

Clever Media Network este un grup media cu operațiuni în TV și online, deținător al drepturilor TV pentru meciurile din Liga 1 și al canalelor Look TV, Look TV Plus, precum și al platformei profit.ro.

Adrian Tomșa (Clever Media) face parte din Comisia pentru fotbal profesionist din cadrul FRF.

