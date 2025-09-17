Într-un alt meci, Juventus a remizat cu Borussia Dortmund, scor 4-4. Pentru Juventus au marcat Yildiz (64), Vlahovic (68, 90+4) şi Kelly (90+6), iar pentru germani au punctat Adeyemi (52), Nmecha (65), Couto (75).şi Bensebaini (86).

Benfica a pierdut cu Qarabag, scor 2-3. Pentru lusitani au marcat Barrenechea (6) şi Pavlidis (16), în timp ce pentru azeri au înscris Andrade (30), Duran (48) şi Kaşciuk (86).

Qarabag este prima echipă din Azerbaidjan care câştigă un meci în faza principală a Ligii Campionilor.

Tot marţi, Tottenham a trecut de Villarreal, scor 1-0, prin autogolul marcat de Luiz Junior (4).

