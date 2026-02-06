Tribunalul Constanţa a analizat dacă se impune sau nu prelungirea măsurii arestului preventiv cu încă 30 de zile, relatează News.ro.

„În baza art. 348 C.pr.pen. rap. la art. 207 alin. 4 C.pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul Radu Cristian, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 din Codul Penal, prev. şi ped. de art. 289 alin. 1 din Codul penal rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic art. 35 alin.1 din Codul Penal, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit b din Legea 129/2019 cu aplic art. 35 alin 1 din Codul Penal și prev. şi ped. de art. 47 din Codul Penal rap la art. 272 alin.1 lit b din Legea 31/1990, cu aplic art. 38 alin.1 din Codul Penal.

Menţine măsura arestului preventiv a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile, urmând să fie verificată cel mai târziu la data de 07.03.2026. Respinge cererea apărătorilor inculpatului de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu o măsură preventivă mai uşoară”, conform minutei instanţei.

Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă şi se poate contesta la Curtea de Apel Constanţa în termen de 48 de ore de la comunicare.

Cristian Radu a fost arestat preventiv la sfârşitul lunii august. A doua zi, el a fost suspendat din funcţia de primar al Mangaliei.

Acesta a fost trimis în judecată de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în luna decembrie 2025, pentru mai multe infracţiuni, printre care luare de mită şi spălare de bani.

El este acuzat că în perioada 2022 – 2025 a primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice şi iniţierea unor hotărâri de consiliu local care să favorizeze anumite persoane.

